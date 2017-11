Espagne, Valence : Guedes va être opéré

Le portugais Gonçalo Guedes, prêté à Valence par le Paris SG, souffre d'une petite «fissure» au niveau d'un orteil et va être opéré, a annoncé le directeur général du club valencien, Mateu Alemany, suggérant que son absence durerait environ un mois. «Il souffre d'une petite fissure à un orteil et nous allons procéder à une petite opération parce que si cela se casse complètement, ce sera pire», a dit le dirigeant au micro de la chaîne espagnole Movistar. «Il vaut mieux qu'il soit arrêté trois ou quatre semaines plutôt que ce soit deux mois ou deux mois et demi», a-t-il ajouté. Cette blessure est un coup d'arrêt pour le prometteur milieu offensif portugais (20 ans), l'une des révélations de la saison en Championnat d'Espagne. Guedes, prêté pour une saison par le PSG, a d'ailleurs été plutôt bon lors du match nul obtenu par Valence contre le leader Barcelone dimanche soir (1-1), disputant les 90 minutes en se créant plusieurs occasions chaudes.