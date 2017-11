Commerce des produits pyrotechniques : réprimer ou réglementer ?

Les membres de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) ont appelé, hier les pouvoirs publics à se pencher sur la possibilité de réglementer l’activité liée à la commercialisation des produits pyrotechniques. Le président de l’ANCA, M. Hadj Tahar Boulenouar, qui s’est exprimé, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’association, a souligné l’importance de revoir la loi datant de 1963, interdisant l’importation et la vente de ces produits, dont l’activité continue à exister et ce , en dépit de son interdiction, en particulier à l’approche des fêtes du Mawlid Ennabaoui.

Dans son intervention, M. Boulenouar a suggéré d’autoriser l’importation et la commercialisation des produits pyrotechniques, en fixant toutefois, les conditions et les modalités d’exercice de l’activité qui selon lui, draine plus 150 milliards de centimes chaque année. Selon lui, la loi datant depuis plus de cinquante années déjà, est plus que dépassée, et devrait être revue partant du constat également que l’Etat pourrait trouver une belle source de revenus fiscaux, en rendant ce marché informel, formel.

M. Hadj Tahar Boulenouar, a expliqué que le marché des produits pyrotechniques est entre les mains d’une dizaine d’importateurs qui introduisent «frauduleusement» leurs marchandises.» Leur marge bénéficiaire est très importante. Elle atteint les 6 milliards de dinars. Il y a aussi entre deux ou trois distributeurs par wilaya qui font travailler plus de 20.000 vendeurs» a-t-il précisé, signalant par là, l’importance des sommes qui échappent au fisc.

Ceci d’autant que, comme il le dira, le marché est très demandeur, de par les différents facteurs favorisant la propagation de cette activité, tels que la forte demande, l’absence de culture de la consommation chez le citoyen algérien ainsi que la persistance des marchés parallèles malgré les efforts consentis par les pouvoir publics pour les éradiquer.

Evoquant aussi, le gain facile et l’importante marge bénéficiaire dans la vente des pétards, le président de l’ANCA, a dénoncé l’importation illégale et l’utilisation dangereuse et inconsciente, par les enfants, notamment ces produits pyrotechniques, précisant que 75% du marché mondial des pétards provient de Chine.

Il a ajouté que la manipulation inconsciente et imprudente des pétards et autres dérivés peut être à l’origine de nombreux accidents. Saisissant l’occasion, M. Boulenouar a attiré l’attention des consommateurs sur la mauvaise utilisation de ces produits dont les conséquences peuvent être fâcheuses. «Le citoyen doit faire preuve de plus de responsabilité et ne doit pas acheter n’importe quel produit, notamment ceux qui sont dangereux, pour passer une fête de Mawlid Ennabaoui, sans aucun problème» a tenu à préciser M. Boulenouar. Il a, cependant, appelé à observer la bonne pratique dans l’utilisation des pétards, feux d’artifices et autres fusées et fumigènes pour limiter les dégâts générés par une mauvaise utilisation de ces produits. Il y a lieu de souligner que le commerce des produits pyrotechniques reste très lucratif. D’énormes quantités sont écoulées, chaque année, lors du Mawlid et depuis peu, à l’occasion des fêtes de mariage et autres célébrations. Les services de sécurité procèdent souvent, à la saisie de millions de pétards, ce qui ne dissuade guère les commerçants qui les écoulent sur des étalages improvisés, d’où la nécessité de la réglementation.

Kamélia Hadjib