Protection des Ressources Génétiques : Définition d’un cadre juridique

En février 2011, l’Algérie a été parmi les premiers pays à signer le Protocole de Nagoya. Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages (APA) découlant de leur utilisation et des connaissances traditionnelles associées a été adopté par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique lors de sa dixième réunion le 29 octobre 2010 à Nagoya, au Japon. C’est dans ce cadre qu’a été organisé lundi , à l’hôtel Sheraton d’Alger un atelier national sur l’élaboration d’une stratégie nationale et d’un cadre juridique et institutionnel sur l’APA, par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à travers la Direction générale des forêts en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement. Le Représentant du PNUD en Algérie a souligné l’importance de cet atelier : «L’élaboration d’une stratégie nationale et la mise en place d’un cadre juridique relatif à l’APA contribuera à résoudre plusieurs défis en matière de gestion et de conservation de la biodiversité en Algérie en vue de la conservation et de l’utilisation durable de a biodiversité, la gestion et la conservation des ressources biologiques et génétiques ainsi que la sensibilisation des parties prenantes.» L’APA qui prend en charge l’un des trois piliers de la convention sur la diversité biologique, a pour objectif de mettre fin à la bio-piraterie des ressources génétiques grâce à une réglementation internationale adéquate de nature à superviser les échanges et à codifier le travail de recherche scientifique et de commercialisation des procédés d’exploitation mis en place. Pour la directrice nationale du projet, Mme Assia Azzi, l’objectif de cet atelier est de passer en revue le cadre législatif et institutionnel actuel et faire ressortir les lacunes en vue de la proposition d’un nouveau cadre plus adapté et susceptible de conserver et de valoriser les ressources génétiques en conformité avec le Protocole de Nagoya, de préparer une stratégie nationale de communication, d’éducation et de sensibilisation des parties prenantes et du grand public sur l’intérêt qu’il y a lieu d’accorder aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles. Une étude sera lancée sur les connaissances, attitudes et pratiques en vue de définir les besoins des parties prenantes publiques et privées.



Contribuer à réduire la perte de la biodiversité en Algérie



L’Algérie faut-il le rappeler, a visé et accompli des progrès appréciables sur un certain nombre de fronts concernant le premier et deuxième objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB), à savoir, la conservation de la biodiversité et son utilisation durable, notamment par le renforcement et la gestion d’un réseau d’aires protégées, les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et des activités similaires.

Néanmoins, des défis majeurs demeurent. Aussi, travailler davantage pour le troisième objectif de la CDB qui est l’accès et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques (APA) en est un, même s’il pourrait offrir des pistes importantes et répondre à une série de problématiques. La solution à long terme est la création, le développement et la mise en œuvre d’un cadre juridique, réglementaire et institutionnel national global pour l’APA. Ce genre d’initiatives permettra d’activer le potentiel que les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles de l’Algérie représentent pour générer des avantages économiques en faveur de la nation et des principaux intervenants, notamment, les populations locales, le cas échéant, sous les formes de l’entreprenariat, l’emploi, le transfert de technologie et le développement des capacités.

Le projet mettra en œuvre la solution à long terme proposée à travers deux composantes. Il s’agit pour la première, de l’élaboration d’une stratégie nationale et d’un cadre juridique et institutionnel en vue de permettre l’application du Protocole de Nagoya ainsi que la conservation et la valorisation des ressources génétiques, et pour la deuxième, le développement et le renforcement des capacités nationales de recherche et des institutions de réglementation à appliquer les règles et principes de l’APA. Grâce à la mise en œuvre de ces deux composantes, le projet permettra d’atteindre des avantages environnementaux à l’échelle mondiale grâce à une meilleure contribution nationale pour la réalisation des trois objectifs de la CDB et des objectifs de son plan stratégique, pour la période 2011-2020, en contribuant à des taux réduits de perte de la biodiversité en Algérie.

Salima Ettouahria