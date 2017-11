Redevances dues aux entreprises de réalisation des projets hydrauliques : Paiement avant la fin de l’année

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, hier à Khenchela, que les redevances dues aux entreprises de réalisation des projets du secteur hydraulique seront réglées «avant la fin de l’année 2017».

Lors de l’inspection du projet de son département, le ministre a indiqué que le Premier ministre a donné des instructions pour que ces paiements soient effectués «avant la fin de l’année en cours», estimant que cela donnera «une dynamique nouvelle à l’investissement public» notamment à la faveur du financement non-traditionnel prévu par la loi de finances 2018.

M. Necib a inspecté à l’occasion le périmètre d’irrigation agricole s’étendant sur 100 hectares de la région de Taghrisset dans la commune de Yabous, ainsi que la station d’épuration des eaux usées (7.200 m3/jour) de la commune de Kaïs. Il a insisté sur site sur l’utilisation en agriculture des eaux ayant reçu «un troisième traitement» pour élargir la superficie agricole irriguée. Le ministre a présidé la mise en service du barrage de Taghrisset (5,7 millions m3) destiné à l’alimentation en eau potable des communes de Bouhmama, Lemsara, Chélia et Yabous.

La réalisation de cet ouvrage a nécessité un investissement public de 10 milliards de dinars et une partie de son eau sera dirigée à l’irrigation de la plaine de Taghrisset et la région d’Oued Lefdhal, selon les explications données sur site au ministre.

Le ministre des Ressources en eau devait également présider à Babar la mise en service du projet d’alimentation en eau potable à partir du barrage de Babar des centres urbains de Tamza, Babar, Chechar, Khirène, Ouledja et Djellal. Il a également inspecté le nouveau siège de la direction des Ressources en eau où il a suivi un exposé sur le secteur. (APS)