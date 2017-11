Salon international des travaux publics : Réalisations et défis

Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, a procédé, hier au palais des Expositions, à l’inauguration de la 15e édition du Salon international des travaux publics, en présence du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Iman Houda Faraoun, et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar.

Organisé conjointement par le ministère des Travaux publics et la SAFEX, cet événement d’envergure internationale, qui s’étale du 22 au 26 novembre 2017 au Palais des expositions, fait l’objet d’une attention particulière de la part des opérateurs économiques et des professionnels activant dans le domaine des travaux publics, ce qui explique l’augmentation du taux de participation d’une édition à une autre.

Il est devenu l’un des principaux carrefours d’échanges entre fabricants, distributeurs, sous-traitants nationaux et internationaux, à la recherche de nouveaux produits, services ou de partenaires. Ont participé à cette édition, 302 exposants dont 198 exposants nationaux et 104 exposants étrangers. La surface d’exposition dédiée au salon est de 15.712 m2. Concernant les pays participants, ils sont au nombre de 12, à leur tête la France, l’Italie, Chine, l’Allemagne, le Portugal, la Belgique, la Turquie, l’Espagne, le Danemark, l’Inde, Iran et la Pologne. L’invité d’honneur de cette édition est la Chine.

S’exprimant à cette occasion, le ministre des Travaux publics, M. Abdelghani Zaâlane, a précisé que l’importance de cet événement réside dans le fait qu’il constitue un cadre idéal d’échanges d’expériences et d’expertises. Il permet également de tisser des relations de coopération entre les différents opérateurs nationaux et étrangers en saisissant les différentes opportunités et le climat d’affaires propice ainsi que les mesures incitatives, les facilitations et les exonérations contenues dans système législatif régissant les activités d’investissement.

Le ministre a rappelé par ailleurs que le secteur des travaux publics, qui constitue le vecteur du développement et de la croissance économique, est appelé aujourd’hui plus que jamais à valoriser ce qui a été réalisé en matière d’infrastructures de base stratégiques. Il citera, à ce propos, les différentes extensions opérées à travers plusieurs ports et aéroports, les extensions de routes et autoroutes, les chemins de fer qui relieront les Hauts-Plateaux ainsi que les réseaux routiers réalisés à travers toutes les régions du Grand Sud.

En marge du salon, les membres du gouvernement présents à l’inauguration ont procédé à la signature de plusieurs conventions et protocoles d’accord entre un nombre d’entreprises publiques relevant de leurs secteurs. Il s’agit d’un protocole d’accord signé entre l’Algérienne des autoroutes (ADA) et l’Etablissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA), pour la réalisation, sur tout le tracé de l’autoroute Est-Ouest d’une radio info-trafic en mode Fréquence Modulation – FM.

Le deuxième protocole d’accord a été signé entre l’EPIC CTTP et l’agence nationale italienne des routes et autoroutes (ANAS), un accord-cadre de coopération technique pour le développement des projets et programmes d’infrastructures. Une troisième convention a été signée entre le groupe GITRAMA et l’université Lounici- Ali d’El Affroun pour la réalisation des formations et stages au profit des entreprises du groupe GITRAMA. Pour sa part, Algérie Télécom a conclu à la même occasion un nombre de conventions avec différentes entreprises relevant du secteur des travaux publics pour la mise en place de la fibre optique. Algérie Poste a également conclu des conventions avec la SNTF et l’Entreprise de gestion des aéroports pour la mise en place de guichets automatiques bancaires.

10 milliards de dinars pour le paiement des créances

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a fait savoir, hier, qu’une enveloppe de 10 milliards de dinars a été allouée par le gouvernement au secteur des travaux publics et des transports pour le paiement des créances des entreprises réalisatrices de projets.

« A notre niveau, nous avons reçu jusqu’à 70% des sommes pour le paiement des créances des entreprises, ce qui permet la redynamisation de plusieurs chantiers», a indiqué Zaâlane. «Sur les 1.100 milliards de centimes, nous avons reçu 1.000 milliards et les entreprises seront payées au fur et à mesure», a-t-il précisé.

Le ministre a souligné que « le pays est passé par des situations difficiles l’été dernier, plusieurs entreprises ayant réclamé leur argent (crédits de paiements), mais depuis deux mois, tous les secteurs ont commencé à recevoir leur dû ». Par ailleurs, en évoquant les stations de péage, Zaâlane a indiqué que ces stations seront toutes opérationnelles d’ici la fin de l’année 2018. Ainsi, « les 54 stations seront en fonction dans les délais » a-t-il ajouté. Le ministre a précisé, à ce propos, que les tarifs seront fixés dans les semaines à venir dans le cadre d’un travail de concertation au sein du gouvernement.

