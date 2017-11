CPA - AADL : 330 milliards pour la construction de 120.000 logements

Le siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a abrité, hier matin, une cérémonie de signature d’une convention portant sur le financement de 120.000 logements AADL à travers plusieurs wilayas du pays.

La convention a été signée par le Directeur général du logement auprès du ministère de l’Habitat, M. Kamel Nasri, le P-dg du Crédit Populaire Algérien (CPA), M. Omar Boudieb, le Directeur général de la Caisse nationale du logement (CNL), M. Ahmed Belayat, et le Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), M. Said Rouba, et ce, en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, et du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar. Ce financement, d’un coût conséquent de 330 milliards de dinars, est destiné à la réalisation d’un programme de 120.000 logements de type location-vente. Dans une déclaration accordée à la presse, le ministre de l’Habitat a souligné que « les programmes de logements restent une priorité pour le gouvernement», en dépit de la conjoncture économique actuelle marquée par la crise financière.

Poursuivant ses propos, M. Abdelwahid Temmar notera que cette opération s’inscrit en fait dans le cadre de la réalisation des 1,6 million de logements, toutes formules confondues, y compris AADL. Aussi, cette étape importante a été qualifiée par le ministre de «bon départ», permettant ainsi de lancer les projets en 2018 de façon régulière et en évitant tout retard dans les travaux.

S’exprimant pour sa part, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a indiqué que cette convention est la quatrième du genre et que les trois précédentes ont concerné 300.000 unités de logements. Il fera remarquer d’autre part que ce programme de 120.000 logements supplémentaires s’inscrit dans le cadre de la loi de finances 2018.

Ce qu’il faut retenir également c’est que cette somme importante de 330 milliards de dinars, débloquée pour le financement de ce projet, témoigne des énormes efforts déployés par l’Etat algérien, en vue d’optimiser la prise en charge des besoins et préoccupations du citoyen en matière de logement.



3,7 millions de logements ont été distribués



Cette situation a été évoquée par le P-dg du CPA, M. Boudieb, qui a reconnu que les «perturbations» qui ont freiné les programmes de logements Aadl ont été causées par des problèmes de liquidités financières. Toutefois, grâce aux décisions prises par le gouvernement, a-t-il poursuivi, ces programmes, qui sont «stratégiques et prioritaires», ont été soutenus par le gouvernement en chargeant les banques de mobiliser des enveloppes financières.

Il a indiqué, à ce propos, que les banques allaient bénéficier, entre 2017 et 2019, de refinancement de ces programmes de logement par le canal du Fonds national d’investissement (FNI).

Ainsi, une enveloppe financière sera allouée chaque année aux banques pour accompagner ces programmes afin de les réaliser dans les délais prévus.

Pour le P-dg du CPA, il s’agit d’une «promesse» du gouvernement et des banques pour élever le rythme de réalisation des logements en vue d’atteindre les objectifs tracés et d’honorer les engagements de livraison des logements dans les délais fixés.

Il y a lieu de souligner que le projet de loi de finances 2018, adopté récemment par l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoit un budget d’équipement pour le secteur de l’habitat de 141,9 milliards de dinars, et ce, outre un montant de 78,41 milliards de dinars au titre du compte d’affectation spéciale.

En septembre dernier, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait indiqué que la livraison de logements pour toute l’année 2017 doit être de 302.000 unités. Selon ses prévisions, le nombre de logements qui seront livrés sur les deux prochaines années sera de 341.000 unités en 2018 et de 353.000 en 2019. Ainsi, entre 2017 et 2019, plus d’un million de logements auront été livrés, s’ajoutant aux 3,7 millions déjà distribués, a-t-il précisé. Concernant l’habitat rural, 100.000 logements auront été livrés à fin 2017, auxquels s’ajoutera la livraison de 114.000 logements ruraux en 2018 et de 120.000 autres en 2019.

De son côté, le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar a, pour rappel, annoncé le lancement, au début du mois de décembre au plus tard, de l’étape du choix des sites au profit de 66.000 souscripteurs au programme AADL 2. Cette opération concernera plus de 34 wilayas, notamment les grandes wilayas qui enregistrent une forte demande, a-t-il fait savoir. D’ici la fin de ce mois, ce ne sont pas moins de 2.700 décisions de préaffectation qui devraient être remises aux heureux bénéficiaires, alors que 1.500 autres auront leurs logements durant cette même période de l’année.

Soraya Guemmouri