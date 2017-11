Coopération algéro-azerbaidjanaise : Renforcer le volet scientifique

L’Algérie et l’Azerbaïdjan ont exprimé hier à Alger, leur «réelle volonté» de renforcer leur coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l’occasion d’une rencontre entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le président de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan, Alizadeh Akif Aghamehdi Oglu. MM. Hadjar et Alizadeh «ont manifesté leur réelle volonté de renforcer la coopération entre les académies des deux pays, notamment à travers l’échange d’expériences, l’envoi de délégations ainsi que par la création de réseaux de communication et d’information sur les travaux scientifiques réalisés au niveau des centres de recherche et laboratoires se trouvant au sein des universités et établissements supérieurs», précise un communiqué du ministère. M. Alizadeh s’est dit, à cet égard, «très intéressé et très satisfait» de ses discussions avec ses homologues algériens et qu’il est «très honoré» ainsi que l’ensemble des membres de la délégation qui l’accompagne, par la signature aujourd’hui, d’un mémorandum d’entente entre les deux académies, souligne la même source.

La rencontre a permis, également, aux deux parties de «passer en revue l’état de relation entre les deux pays en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, qui demeure très faible, voire inexistante, notamment dans le domaine de la recherche scientifique». Selon M. Alizadeh, «l’académie des sciences azerbaidjanaise occupe une place prépondérante dans la politique nationale de recherche scientifique notamment dans le domaine de la géologie et des hydrocarbures ainsi que dans celui de l’archéologie». En effet, «la création de cette dernière remonte à plus de 150 ans, avant même la création de l’Union Soviétique. Elle est très ancienne et possède une expérience très riche. Une expérience qu’elle peut partager avec l’académie algérienne dont la création remonte seulement à deux ans», a affirmé le responsable azéri. Par ailleurs, les deux parties «ont manifesté leurs souhaits respectifs à collaborer et à participer dans les travaux en commun dans le cadre des programmes de recherches européens tels qu’Erasmus et Horizons 20/20», indique le communiqué. De son côté, M. Hadjar a invité la partie azerbaidjanaise à une «collaboration plus accrue notamment par l’accueil de chercheurs algériens qui veulent effectuer des travaux de recherche dans les études orientalistes, vu que la bibliothèque de Bakou, possède un patrimoine académique très important et hautement appréciable».

A l’issue de l’audience, et à travers le président de l’académie des sciences d’Azerbaïdjan, M. Hadjar a invité son homologue azéri pour une visite officielle en Algérie. (APS)