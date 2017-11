Commentaire : La leçon

À partir de l’examen de la trajectoire des terroristes qui sont passés à l’acte en Angleterre, cette année, Olivier Roy, politologue, spécialiste des mouvances radicalisées, révèle un détail souvent mis en exergue, lors d’événements tragiques, par les enquêteurs a posteriori : le peu de connaissance de l’islam ou la quasi-inexistence de lien entre le terroriste et les espaces traditionnels d’expression d’une religion, dont on ne dira jamais assez que sa racine est la paix. De nombreux intellectuels, à l’image de Jurgen Habermas, estiment d’ailleurs que «le fondamentalisme djihadiste a recours, dans ses manières de s’exprimer, à tout un code religieux, mais il n’est en rien une religion. Il pourrait recourir, à la place du langage religieux qu’il utilise, à n’importe quel autre langage religieux, et même à n’importe quelle idéologie». En France et dans de nombreux pays de l’hémisphère nord, les terroristes viennent aussi bien de la petite délinquance, que des couches moyennes, des quartiers privilégiés, que des ghettos que le capitalisme construit. C’est dire que l’origine ou la croyance religieuse pèsent peu par rapport au basculement dans une organisation terroriste qui affiche un étendard islamiste. À cette diversité, un autre élément très significatif s’ajoute : les terroristes, une fois passés à l’acte, meurent, soit durant l’attentat, soit après une traque relativement courte. Ils sont devenus, aux yeux de leur commanditaire, objets inutiles, encombrant n’ayant plus aucune raison de vivre. Le terroriste survit rarement a son acte. C’est que pour l’internationale terroriste et ses franchises, le vivier est immense. Voilà qui pose le problème du traitement du terrorisme. Comment le contrer ? Réduire sa capacité de nuisance, voire l’annihiler ? D’abord, le définir. À l’heure actuelle et par médias interposés, une lutte qui ne dit pas son nom est en cours. Une définition idéologique, voire ethnocentriste empêche la compréhension de ce fléau, et rend difficile une stratégie mondiale acceptée et mise en pratique par tous. Dans ce brouillard planétaire, l’Algérie a pu (pour différentes raisons) saisir le substrat de ce mal. Modèle de déradicalisation qui a donné des résultats probants, et pas qu’en Algérie, notre pays, avec sa stratégie de vider les maquis, mettre en place un cadre juridique à plusieurs niveaux pour traiter les terroristes, élaborer des programmes de prise en charge de la jeunesse, intervenir aussi bien dans les sphères politiques que sociales et économique, a pu avec bonheur prémunir (certes après d’énormes épreuves et sacrifices) notre jeunesse contre ce fléau, même si le risque zéro n’existe pas. Aujourd’hui, le Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), dont le siège est à Alger, recevra (avec l’Université de Rome Tor Vergata), le Prix -La Haye 2017, en reconnaissance de sa lutte contre le terrorisme. Un centre de recherche sur un continent livré à toutes les tensions. Plus loin de nous, l’université George-Washington abrite un programme sur l’extrémisme basé sur un travail empirique qui veut rompre avec les discours idéologiques et les clichés. Une initiative qui jette les jalons d’une discipline universitaire distincte, avec l’objectif de développer des solutions politiques. Le Centre Carnegie pour l’Afrique et le Moyen-Orient a publié dernièrement une analyse de Dalia Ghanem-Yazbeck, intitulée «Une vie après le djihadisme», qui montre toute la difficulté de dégager des solutions communes à l’ensemble des pays. Cette spécialiste du djihadisme et de l’islamisme radical au Carnegie Middle East Center estime, toutefois, que si jusqu’ici, «il n’existe aucun modèle ou programme idéal pour le désengagement des djihadistes (…) l’expérience algérienne constitue un point de départ utile pour développer des initiatives de déradicalisation ailleurs… une leçon doit être tirée de l’expérience algérienne, c’est que la réponse militaire n’est pas suffisante en soi, car le djihadisme est avant tout un phénomène social».

M. K.