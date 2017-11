Entretien, Dr Dalia Ghanem-Yazbeck : « l’expérience algérienne de déradicalisation un modèle pour d’autres pays »

«L’expérience algérienne en matière de déradicalisation servira de référence pour d’autres initiatives de désengagement dans le monde», a souligné Dr Dalia Ghanem-Yazbeck, chercheuse résidente au Carnegie Middle East Center, dans une analyse intitulée «Une vie après le djihadisme». Elle répond à nos questions.

El Moudjahid : Vous êtes chercheuse résidente au Carnegie Middle East Center de Beyrouth, et vous venez de publier une analyse intitulée «Une vie après le djihadisme», pouvez-vous nous en dire plus ?

Dalia Ghanem-Yazbeck : Tout à fait. Je suis chercheuse au Carnegie depuis 2012, où mes recherches se focalisent sur la violence politique, le djihadisme, la radicalisation, l’Algérie et le Sahel. Je suis une algérienne. J’ai quitté le pays en 2005, pour des masters et une thèse de doctorat en France. J’ai écrit cet article, car cela fait des années que je parcours le globe, de conférence en conférence, sur la radicalisation, la lutte armée, etc. Chaque fois que je parle de l’expérience algérienne, les gens sont intéressés, mais étonnés. Même au sein de ces milieux (académiques et de recherche), les gens ne connaissent pas l’expérience algérienne en matière de lutte contre l’extrémisme violent et en matière de réhabilitation. J’ai donc décidé de parler de cette expérience et de la faire connaître dans un de mes articles. C’est un Op-ed de 1.200 mots, c’est un peu juste pour parler de près de 20 ans de lutte antiterroriste et de politique du pardon et de réhabilitation. Je compte bientôt en en faire un long papier de 10.000 mots.



«Djihadisme» : le choix de ce mot est-il dicté par un souci d’arrondir les angles et de ne pas désigner ce phénomène pour ce qu’il est : terrorisme ? Olivier Roy a eu recours à une formule qui a le mérite d’éviter les clichés en disant qu’il ne s’agit pas de la radicalisation de l’islam, mais de l’islamisation de la radicalité...

Je n’aime pas l’utilisation du mot «terroriste», pour plusieurs raisons. D’abord, c’est un mot avec près de 110 définitions. Comment savoir qui est terroriste avec autant de définitions. C’est ensuite, un jugement de valeur, c’est le plus fort qui désigne l’autre de «terroriste». En ce sens, d’ailleurs, nous sommes toujours terroristes aux yeux d’un autre. Enfin, à cause de la réversibilité de cette étiquette. Des individus qui étaient étiquetés de «terroristes», à un moment donné, ne le sont plus, dans un autre. Le meilleur exemple : nos glorieux combattants du FLN. N’étaient-ils pas tous désignés de «terroristes» par les autorités françaises ? Les exemples sont nombreux. Yasser Arafat, par exemple. Ou encore Oussama Ben Laden qui était, quant à lui, un «héros» se battant contre les Russes et qui, par la suite, est devenu «terroriste».



Une question d’amalgame ou de position politique ?

J’utilise le mot «djihadisme», et non pas «djihad». L’amalgame est souvent fait entre les deux. La différence est pourtant grande et très importante. Le suffixe «isme» est la clé de l’explication. Lorsque la guerre est offensive (pour conquérir d’autres territoires), le djihad est une obligation collective, mais lorsqu’elle est défensive, il devient individuel. Dans le but d’instaurer une nouvelle foi, le Prophète Mohammed (QSSSL), qui reçoit l’injonction de faire le djihad en 623, multiplie les batailles contre les Médinois, les tribus juives et les tribus bédouines. Le djihad a d’abord été offensif (624-750), pour islamiser de nouveaux territoires, puis défensif (1086-1492), pour se protéger contre l’ennemi, et enfin anticolonial (1798-1880), pour défendre sa terre et reconquérir son indépendance. Quant au djihadisme, il naquit à la fin des années 1970, à la suite de trois évènements majeurs qui prirent place durant l’année 1979. La révolution iranienne, l’invasion soviétique en Afghanistan et la signature du traité de paix israélo-palestinien (26 mars 1979) bouleversèrent les rapports de force stratégiques et géostratégiques.

Des émeutes urbaines éclatèrent contre la libéralisation de l’économie et la rupture fut consommée entre le pouvoir et la mouvance islamiste qui entra en clandestinité et bascula dans la violence armée, avec le groupe El-Takfir oua El-Hidjra (excommunication et exil). Celui-ci lance, sous la plume de Mohamed Abdel Salam Faraj (ingénieur électricien), son célèbre opuscule Al faridha al-ghâ’iba [l’obligation absente] qui fit de la guerre contre les régimes arabes «renégats» et «apostats», une obligation de tout musulman. L’opuscule Al faridha al-ghâ’iba aura des retombées immédiates : en Égypte, le président Sadate est assassiné le 6 octobre 1981 ; en Syrie, une révolte islamiste explose en février 1982 et sera lourdement réprimée ; en Algérie, le groupe de Bouyali est né et passe à l’action les 7 et 8 novembre 1982.

À cette époque, on retrouve deux configurations du djihadisme : l’une est interne, centrée sur l’ordre étatique perçu comme «renégat», et donc condamné à l’excommunication (Algérie, Égypte, Syrie) ; l’autre est centrée sur une occupation étrangère contre laquelle tout croyant a le devoir de se battre (Hezbollah libanais contre Israël et les Moudjahidine en Afghanistan contre l’URSS).



Vous estimez que l’expérience algérienne en matière de déradicalisation servira de référence pour d’autres initiatives de désengagement dans le monde. Pourquoi et comment ?

Ce que je dis, c’est que l’expérience algérienne pourrait servir de point de départ à la réflexion sur la radicalisation et la réhabilitation des anciens djihadiste. Le sujet est crucial aujourd’hui, et tous les pays sont concernés, même les pays européens. Il y a un grand débat sur que faire des «revenants», que faire des djihadistes en général. Je pense que l’expérience algérienne, malgré quelques faiblesses, est un bon point de départ. Il n’y a pas de modèle parfait, il n’y a pas de modèle qui puisse être juxtaposé n’importe où, mais on peut commencer à réfléchir à la question avec des exemples qui ont donné des résultats concrets. En Algérie, la combinaison entre la «soft et la hard approach» a permis de rétablir la paix, de réhabiliter près de 15.000 personnes, de les réintégrer au sein de leur communauté. Maintenant, je ne dis pas que tout est beau dans le meilleur des mondes. Non, la paix est bancale, si j’ose dire, et nous ne savons pas combien de ces 15.000 personnes sont revenues aux armes, et combien ont réellement fait leurs adieux aux armes. Force est de reconnaître, cependant, qu’il y a eu des résultats positifs et concrets. Tout cela, on le doit au peuple aussi qui a payé la paix au prix fort.



Vous dites que la réponse militaire n’est pas suffisante en soi. L’actualité nous le prouve quotidiennement. Mais comment trouver les dénominateurs communs entre des sociétés aux cultures différentes pour lutter contre le terrorisme qui n’attaque pas de la même manière dans toutes les sociétés ?

S’il y a une chose à retenir de l’expérience algérienne, c’est que les solutions militaires à elles seules ne suffisent pas. Il en a fallu payer le prix fort. Réinsérer les terroristes, leur offrir un emploi, c’est leur donner une raison d’être et un sentiment de dignité retrouvée, ainsi qu’une appartenance et un sens de la citoyenneté. C’est aussi un bon moyen d’éviter le récidivisme.

La réhabilitation par les opportunités professionnelles est cruciale. Tout ceci afin de réapprendre le vivre-ensemble et de reconstruire le tissu social. Je continue à dire que donner une voix à certains d’entre eux est très important. Les gens doivent savoir les motivations de leur engagement et de leur défection. Il est crucial de comprendre ces raisons. Ils sont «légitimes» aux yeux de beaucoup, et eux seuls peuvent donner de la légitimité au processus de réhabilitation. Ils peuvent aussi aider à sensibiliser l’opinion publique et surtout la jeunesse aux dangers de l’extrémisme violent.



«Le djihadisme est avant tout un phénomène social», selon vos propos, et, par conséquent, l’incapacité à l’affronter sur le plan social pourrait l’aider à resurgir sous une autre forme… L’humanité doit-elle apprendre désormais à vivre avec cette menace en perpétuelle mutation ?

L’humanité a de tout temps vécu, sous une forme ou une autre, de violence. Et cela ne va pas s’arrêter. Aujourd’hui, elle prend cette forme-là, l’extrémisme violent. Demain, elle prendra une autre forme. L’histoire de l’humanité est histoire de violence, de conquêtes et de guerres. Entre 1900 et 2000, les guerres ont provoqué 231 millions de morts. Mais en même temps, l’homme est capable du meilleur, et il faut garder espoir pour le futur.

