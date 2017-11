ONU : appel à des progrès

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé lundi à des progrès dans les pourparlers de paix organisés par l'ONU à Genève entre le gouvernement syrien et l'opposition. «Les membres du Conseil de sécurité sont impatients de voir débuter la nouvelle série de négociations qui commencera demain (mardi) à Genève», a déclaré à la presse le président du Conseil de sécurité Sebastiano Cardi, à l'issue d'une réunion publique du Conseil, suivie de consultations à huis-clos à propos de la Syrie. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé toutes les parties syriennes à participer activement et sans pré-conditions au processus de règlement politique engagé à Genève, et à soutenir les efforts nécessaires pour garantir son succès, a affirmé M. Cardi, ambassadeur d'Italie aux Nations Unies. Le Conseil a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire au conflit syrien, et qu'une solution politique devait être mise au point par le biais du processus de Genève, a-t-il expliqué. Les membres du Conseil ont également souligné qu'il convenait de respecter la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. L'opposition syrienne a envoyé une délégation unifiée à Genève, suite à des négociations entre ses différentes branches à Ryadh. Le gouvernement syrien n'a quant à lui pas encore confirmé sa présence à cette nouvelle série de pourparlers. «Cette rencontre commencera demain, et nous espérons vraiment que toutes les parties concernées, y compris le gouvernement syrien, seront présentes», a déclaré M. Cardi.