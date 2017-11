Pourparlers de paix sur la Syrie à Genève : Reprise en l’absence de la délégation de Damas

La Syrie a accepté de mettre en place un cessez-le-feu dans la Ghouta orientale, région rebelle proche de Damas où un accord de «désescalade» avait déjà été instauré, a rapporté hier l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura. «Je viens d'être informé par les Russes que lors de la réunion du P5», qui a rassemblé, mardi, à Genève, des représentants des membres permanents du Conseil de sécurité, «la Russie a proposé — et le gouvernement a accepté — un cessez-le-feu dans la Ghouta orientale», a déclaré le diplomate aux médias, à l'issue d'une rencontre avec la délégation de l'opposition syrienne. *

L'ONU a relancé hier à Genève le difficile processus de négociations sur la Syrie, au point mort depuis plusieurs mois, mais le régime de Damas, fort de ses victoires militaires, est décidé à imposer ses conditions. La délégation officielle du gouvernement syrien, qui était attendue lundi, a retardé son arrivée à aujourd’hui pour protester contre les déclarations de l'opposition réclamant le départ du président syrien Bachar al-Assad avant tout règlement du conflit, une ligne rouge pour Damas. Malgré ce contretemps, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui a déjà organisé 7 cycles de discussions à Genève depuis 2016, sans succès, a prévu de maintenir son programme et d'ouvrir ce 8e cycle par une rencontre avec la délégation de l'opposition syrienne. Selon un haut responsable syrien, le gouvernement a négocié pied à pied avec M. De Mistura au cours des deux derniers jours. «La délégation gouvernementale va venir mercredi à Genève pour exprimer sa position concernant les pourparlers», a-t-il dit à l'AFP. M. De Mistura «a promis à la délégation qu'il n'y aurait pas de rencontre en direct avec l'opposition, ni aucune discussion sur la déclaration de Ryad, et que les conditions mentionnées dans cette déclaration (...) n'ont rien à voir avec le processus de Genève», a-t-il ajouté. Lors d'un rassemblement de toutes les composantes de l'opposition à Ryad la semaine dernière, il a été décidé d'envoyer pour la première fois une seule et unique délégation à Genève pour négocier avec le régime. Mais le communiqué final a de nouveau réclamé le départ du président Assad, une demande inacceptable pour Damas. A peine arrivé à Genève, le chef de la délégation de l'opposition, Nasr Hariri, a remis de l'huile sur le feu en réaffirmant qu'il s'agissait d'une condition avant toute transition vers des élections.

Pressions de Moscou

La Russie, qui soutient politiquement et militairement le régime de Damas, a apparemment fait pression de son côté sur son allié pour qu'il participe aux discussions de Genève. Selon l'agence officielle syrienne Sana, citant une source au ministère syrien des Affaires étrangères, la décision de venir à Genève a été prise «après deux jours d'intenses contacts entre les parties syrienne et russe». La Russie sait qu'elle a besoin de l'ONU si elle veut pousser ses pions pour sauvegarder ses intérêts en Syrie. Face à une Amérique repliée sur elle-même depuis l'élection du président Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine a jusqu'ici multiplié avec succès les initiatives diplomatiques. Avec l'aide de l'Iran, autre soutien de Damas, et de la Turquie, soutien des rebelles, il a organisé sept réunions mêlant opposition et régime syriens à Astana, au Kazakhstan. Quatre zones de «désescalade» des combats ont en outre été créées en Syrie, là où l'ONU avait échoué. Il a également annoncé la tenue prochaine en Russie d'un «Congrès du dialogue national» syrien rassemblant tous les acteurs du conflit, qui devra servir de «stimulant» au processus de Genève.

Mobilisation

Afin de contrebalancer la dynamique de Moscou, la France a organisé une réunion hier à Genève avec les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité — Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni — en présence de M. De Mistura. «Le processus de Genève demeure le seul cadre agréé par la communauté internationale pour la recherche d'une solution politique en Syrie», a rappelé hier Agnès Romatet-Espagne, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. «En appui au processus de Genève, la France agit pour mobiliser les membres permanents du conseil de sécurité afin de soutenir la médiation de M. Staffan de Mistura et faire émerger les contours d'un règlement politique.» Le médiateur de l'ONU, qui se qualifie volontiers comme un «optimiste incorrigible», espère pouvoir centrer les discussions sur la rédaction d'une nouvelle Constitution et l'organisation d'élections sous l'égide de l'ONU, deux thèmes acceptables pour Damas. Mais tout dépendra de l'état d'esprit dans lequel va participer la délégation officielle syrienne. Après plus de 6 années de conflit, qui ont fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés, le médiateur estime qu'il faudra au moins 250 milliards de dollars pour reconstruire ce pays.

---------------------//////////////////////////

Les acteurs des négociations

Voici les principaux acteurs de ce 8e round de négociations à Genève, où une délégation unifiée doit pour la première fois représenter les différents groupes de l'opposition:



Le régime



Depuis le lancement des négociations à Genève en 2014, le régime syrien est représenté par une délégation de responsables politiques, aujourd'hui dirigée par Bachar Jaafari, le représentant permanent de Damas auprès de l'ONU. Le régime contrôle aujourd'hui 55% du pays. Grâce à l'appui de l'aviation russe, il a pu reconquérir de vastes territoires arrachés aux rebelles et aux terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI). Dans ces conditions, plusieurs pays occidentaux qui réclamaient le départ du président Bachar al-Assad se montrent aujourd'hui moins fermes. La délégation du régime a toujours catégoriquement rejeté l'idée d'un tel départ, estimant que le sort du président devait être décidé par un vote des Syriens. Elle propose depuis toujours un gouvernement "d'union" qui ne remettrait pas fondamentalement en cause le régime. A Genève, elle devrait se concentrer sur une révision de la Constitution et l'organisation d'élections parlementaires. A ce jour, les négociations avec l'opposition se font de manière indirecte. Le régime refuse de s'asseoir à la même table que les dissidents, auxquels il reproche leur manque d'unité, quand il ne les qualifie pas dans certains cas de «terroristes».

L'opposition



Depuis près de deux ans, l'opposition était principalement représentée à Genève par le Haut comité des négociations (HCN), groupant notamment la Coalition nationale, principale force de l'opposition en exil, et des représentants des rebelles armés qui contrôlent certaines régions du pays. Formé en décembre 2015 à Ryad, le HCN a toujours réclamé le départ de M. Assad avant l'ouverture d'une période de transition sous la direction d'un corps exécutif doté des pleins pouvoirs. Soutenu par l'Arabie saoudite et par les Etats-Unis, le HCN se considère comme l'unique représentant légitime de la «révolution» du peuple syrien. Mais d'autres formations de l'opposition participent aux négociations, notamment les groupes dits «du Caire» et «de Moscou», accusés par le HCN d'être conciliants vis-à-vis de M. Assad. Sommée de s'unifier, l'opposition s'est réunie à Ryad le 22 novembre pour donner naissance à un comité de 36 membres, qui englobe pour la première fois tout le spectre de l'opposition. Ce comité comprend notamment huit membres de la Coalition nationale, quatre du «Groupe du Caire», quatre du «Groupe de Moscou» et de sept représentants des rebelles. Cette délégation de l'opposition sera dirigée par Nasr Hariri, qui a déjà l'expérience des négociations de paix. Elle s'est dite prête à mener des négociations directes avec le régime, tout en réclamant le départ du président Assad. Une condition qui a déjà poussé le «Groupe de Moscou» à émettre des "réserves".



Staffan de Mistura



L'émissaire spécial de l'ONU est un diplomate chevronné dont «l'optimisme chronique" bute depuis plus de trois ans sur l'écueil du conflit syrien. Cet Italo-Suédois s'est vu confier en juillet 2014 la "mission impossible» — selon les termes de l'ex-secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon — de trouver une solution pacifique au conflit qui dure depuis maintenant plus de six ans. Agé de 70 ans, il a servi l'ONU pendant plus de 40 ans dans de nombreuses régions en crise, comme le Liban, la Somalie, le Soudan, le Rwanda et les Balkans. Depuis 2016, il a fait venir à sept reprises les représentants du gouvernement syrien et ceux de l'opposition à Genève. Ce diplomate polyglotte aux airs d'aristocrate n'a pas froid aux yeux. Au plus fort de la bataille d'Alep, deuxième ville de Syrie reconquise dans son intégralité par le régime en décembre dernier, l'émissaire proposait d'aller en personne sur place pour garantir aux rebelles un sauf-conduit s'ils acceptaient de se retirer des quartiers sous leur contrôle. Les terroristes avaient refusé.