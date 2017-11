Regard : Un métier au service des autres

S’il y a un métier qui refuse de se plier aux lois de la nature et de l’oubli, c’est bien celui de d’écrivain public ; cet homme, si proche et si familier de tous ceux qui n’ont pas eu la chance de fréquenter l’école, disposé à répondre toujours présent lorsque les gens ont le plus besoin d’eux. La rédaction d’une requête à une administration, une missive à un proche ou tout simplement un courrier adressé à la justice, ils s’y connaissent parfaitement. Trop même au point de veiller scrupuleusement au contenu, au style, bref, à l’emploi et l’usage de chaque mot. C’est du gâteau pour ces derniers qui ont appris les rudiments du métier sur le tas et par expérience, avec le lexique et jargon qu’il faut pour chaque type de lettre. Le droit à l’erreur n’est pas permis. C’est avant tout une question de conscience professionnelle. De principe aussi. Ces derniers, à vrai dire, restent, en dépit de la révolution technologique qui a eu pignon sur les moyens de communication, en premier lieu, la solution la mieux indiquée et la plus efficace pour résoudre un problème. Avec l’écrivain public, finis les soucis de non-maîtrise de la langue de Molière ou El Moutanabi. Il suffit d’exposer la situation. Le reste, c’est l’affaire de ces hommes qui continuent à manier le stylo et le papier à l’ère de l’informatique et du monde virtuel. Avec leurs cartables, leur rame de papiers, leur tabouret en plastique ou en bois, ils s’installent devant les bureaux de poste et autres endroits stratégiques pour proposer leurs services ou carrément prêter leur plume. On se souvient de ces liseurs et rédacteurs de lettres dans les quartiers qui étaient aimés et respectés par toutes les familles, contraintes à un moment de recourir à ces «intellos» sauveurs, indispensables pour décoder l’énigme d’une correspondance ou écrire une demande manuscrite pour régler un conflit. Aujourd’hui, l’écrivain public garde toujours son aura et sa place dans la société, même si les textes de lois qui régissent cette profession méritent d’être révisés, puisqu’ils remontent aux années soixante-dix.

Samia D.