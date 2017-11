Concert symphonique à l’opéra d’Alger : Au grand bonheur des mélomanes

Dédié au répertoire du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovsky, l’orchestre symphonique national sous la direction de son maestro Amine Kouider a offert, dimanche dernier, aux spectateurs de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih un concert symphonique de qualité.

Baptisé "Salam Tchaïkovsky", à travers le choix de partitions de cette soirée exceptionnelle, et sous la baguette du chef d’orchestre Amine Kouider nous conte et raconte l’opéra à travers les plus grandes compositions du maître russe. La salle a vibré d’applaudissement… chaleureusement accueilli par le public venu en masse assister à ce concert féerique. Le maître d’orchestre Amine Kouider enchaîne de suite en entrant dans le vif du sujet. Les premières notes musicales se font alors écho, délicatement rendues par les musiciens de l’orchestre symphonique. Ainsi un orchestre de plus d’une cinquantaine de musiciens. Les cordes se font tendres et les cuivres appuient les notes.

Du « Lac des cygnes » à ses symphonies en passant par « Casse-noisette », les plus grandes compositions du maître russe ont été reprises et réinterprétées par le maestro et son orchestre. Un concert-événement et surtout un programme consacré à l'un des géants de la musique universelle, Piotr Ilitch Tchaïkovsky, compositeur russe de l'époque romantique, né le 7 mai 1840 à Votkinsk et mort le 6 novembre 1893 à Saint-Pétersbourg. Compositeur éclectique, il est l'auteur notamment de onze opéras, huit symphonies, quatre suites pour orchestre, cinq concertos, trois ballets, cent-six mélodies et une centaine de pièces pour piano. Son œuvre, d'inspiration plus occidentale que celle de ses compatriotes contemporains, intègre des éléments occidentaux ou exotiques, mais ceux-ci sont additionnés à des mélodies folkloriques nationales. Tchaïkovski compose dans tous les genres, mais c'est dans la musique d'orchestre, comme les symphonies, les suites et les concertos qu'il déploie toute sa science et donne la mesure de son sens mélodique inspiré. C'est également lui qui donne ses lettres de noblesse à la musique de ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre auparavant considéré comme mineur. Il incarne la figure dominante du romantisme russe du XIXe siècle dans toute sa vitalité populaire et généreuse et sa profonde sincérité.

Sihem Oubraham