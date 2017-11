Conjoncture : Micro-entreprise une question de survie

Quelques 8.000 micro-entreprises font face à des difficultés financières, alors que 850 entités sont poursuivies en justice par les banques, pour motifs de lenteur ou non-recouvrements des crédits, non-respect des engagements et, parfois, de détournement de crédits. Des chiffres révélés par le président de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, lui-même, et qui dénotent l’état de fragilité de cette catégorie d’entreprises menacées dans leur existence. Manque d’accompagnement, méconnaissance du marché, déficit notable en management et en conseil, tels sont les principales faiblesses qui mènent nombre de micro-entreprises vers un échec inéluctable. La problématique d'évaluation du risque de crédit destiné aux PME, et en particulier aux micro-entreprises, est ainsi réelle. Par conséquent, il est primordial de doter les banques d’informations susceptibles d’atténuer ce risque et de rassurer ces dernières, et cela par des études sectorielles sur la situation du marché, ses perspectives et ses besoins. Il ne faut pas occulter le fait que les entreprises font faillite, parce qu’elles n’utilisent pas convenablement les crédits alloués, ou parce qu’elles ne s’adossent pas à des études de marché fiables. Le constat fait également ressortir des projets défaillants, pour non-rentabilité ou un choix de secteur non porteur. Une situation compliquée par le fait que ces petites entités n’arrivent pas à décrocher des parts de marché, tel que prévu par la réglementation qui stipule que 20% des projets publics soient réservés à ces entreprises, déjà en bute contre d’importantes contraintes financières. Pour cause, cette mesure n’est appliquée que dans 10 wilayas, et a profité à 3.000 projets uniquement, selon M. Kheireddine Hamel, président de la FNJE, qui plaide, par conséquent, pour un cahier des charges spécifique à la micro-entreprise, pour lui permettre d’accéder aux appels d’offres. Une situation qui justifie l’action du gouvernement, pour aider ces entités à se maintenir sur le marché et à s’imposer dans le processus de création de richesse. Cette démarche sera traduite par la consolidation de la création de micro-entreprises par les jeunes, dans le cadre du dispositif ANSEJ et de la CNAC. Il s’agira, notamment, d’encourager et de soutenir les filières de formation professionnelle offrant des débouchés sur le monde entrepreneurial. La nouveauté réside dans l’établissement, par les autorités locales, d’une cartographie des besoins en petites entreprises, à même de contribuer au développement de proximité, un rôle désormais assigné aux élus locaux, dans le sillage de la nouvelle approche économique. L’initiative des pouvoirs publics portera également sur l’accompagnement des créateurs de petites entreprises, de même qu’elle consistera à opérer «une mise en œuvre effective de la disposition du cde des marchés publics réservant 20% de la commande publique locale à la petite entreprise». Le constat officiel «met en exergue le gap à combler au terme d’un diagnostic qui révèle des lourdeurs administratives et des barrières auxquelles sont confrontées les entreprises». Un diagnostic à la base de la nouvelle «approche globale et institutionnelle» de la petite et moyenne entreprise, en général, et de la micro-entreprise, en particulier. Il s’agira d’assurer un accompagnement mieux adapté à leurs besoins, et de garantir les conditions de création, d’amélioration de leur compétitivité, et de pérennité des entreprises en difficultés.

D. Akila