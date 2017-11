11ème session de la commission mixte Algéro-vietnamienne : Bâtir un partenariat solide

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a appelé hier à «bâtir un partenariat solide fécond et de qualité avec le Vietnam». Co-présidant les travaux de la 11e session de la commission mixte algéro-vietnamienne, qui s’est déroulée à l’hôtel El-Djazaïr d’Alger, avec le ministre vietnamien de la Construction, M. Pham Hong Ha, M. Youcef Yousfi a précisé que la tenue de cette réunion s'inscrit en droite ligne dans l’objectif de donner un nouvel essor aux relations bilatérales des deux pays «frères», de même qu’elle posera les jalons pour une coopération «accrue, dynamique et efficiente», pour l’intérêt des deux peuples. À cet effet, il a fait savoir que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Vietnam, qui célèbrent, cette année , le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Lors de cette 11e session, M. Yousfi et son homologue vietnamien ont procédé à l'évaluation de l'état de la mise en œuvre de des recommandations de la 10e commission, tenue en 2014 à Hanoï, afin de donner de nouvelles orientations à la coopération bilatérale.

«Le principe de la tenue de cette session de la commission mixte a été retenu en juin 2015, lors de la visite en Algérie du Premier ministre vietnamien, M. Nguyen Tan Dung», a-t-il rappelé. Le responsable a souligné que si certains engagements pris par les deux parties ont été réalisés, d'autres n'ont malheureusement pu l'être. «Les efforts que nous avons déployés, bien que louables, n'ont pas été suffisants, pour permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés», a-t-il regretté.

C’est dans ce sens, que M. Yousfi a tenu à faire remarquer que même si le niveau des échanges économiques et commerciaux est en progression, ceux-ci sont encore en deçà des attentes, puisqu’il ne reflètent pas l’excellence des relation, la volonté politique commune et les potentialités que recèlent les économies des deux pays. «Le montant global des échanges en 2016 était de 237 millions USD, constitués essentiellement d'exportations vietnamiennes vers l’Algérie, avec une balance commerciale en forte déséquilibre», a-t-il indiqué.



Hisser les relations économiques au niveau de l’excellence des relations politiques



Il faut savoir qu’outre cet aspect commercial, Alger et Hanoï entretiennent une bonne coopération dans le domaine de l'énergie. Les deux pays entendent, d’ailleurs, «élargir davantage cette coopération». La rencontre d’hier va permettre donc, selon le ministre, de «réfléchir aux voies et moyens les plus à même de raffermir la coopération de manière concrète palpable et mutuellement bénéfique».

Il y a lieu de préciser que le premier responsable du secteur de l’Industrie a rappelé que l'Algérie, sous la conduite de son Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, a lancé un vaste processus de réformes structurelles. «Mon pays a pris un certain nombre de mesures visant à améliorer le climat des affaires et lever les contraintes à l'investissement, ce qui permet de s’ouvrir à des meilleures perspectives internationales», a-t-il dit.

À ce propos, M. Yousfi a invité les entreprises vietnamiens à acquérir davantage de produits algériens, comme le pétrole brut, le GPL, les engrais fertilisants et certains de produits agricoles et agro-alimentaires, et ce dans le cadre d’un partenariat (gagnant-gagnant) de qualité, qui, au-delà des échanges et de commerce, stimule autant l'investissement que le transfert de savoir-faire et de métier.

De son côté, le ministre vietnamien de la Construction a exprimé la volonté de son payé à œuvrer à un équilibre égal de la balance commerciale entre les deux pays, mettant en avant l’ambition de son pays d’atteindre le 1 milliard de dollars d’échanges commerciaux avant l’année 2020.

L’hôte de l’Algérie a évoqué les relations historiques qui ont été «un départ motivant pour développer la coopération et concrétiser les liens d’amitié liant les deux pays et les deux peuples». «Nous réitérons la volonté de notre pays de développer et de renforcer la coopération bilatérale, pour la hisser au niveau de l’excellence des relations politiques et des potentialités de nos économies», a-t-il dit. Le ministre a exprimé l’intérêt de son pays pour le marché algérien dans différents domaines, souhaitant qu’une nouvelle dynamique soit insufflée aux relations bilatérales, de même pour la coopération économique et commerciale.

Il y a lieu de souligner qu’un procès-verbal a couronné les travaux de cette commission. La délégation vietnamienne est composée de représentants de différents départements ministériels vietnamiens et d'une vingtaine d'hommes d'affaires activant dans les secteurs de la Construction, des Travaux publics et de l’Énergie.

Sarah A. Benali Cherif