Installation du Conseil national de concertation pour le développement des PME : Pour des entreprises innovantes et compétitives

Avec 25 entités pour 1.000 habitants, loin de la norme mondiale, laquelle est à 45 entités pour le même nombre d’habitants, la densité des petites et moyennes entreprises en Algérie aura du chemin à parcourir.

S’exprimant, lors de l’Assemblée générale du Conseil national de concertation pour le développement des PME, tenue à la Safex, le ministre de l’Industrie et des Mines a appelé les entreprises à «s’organiser» et à aller de plain-pied vers l’exportation. Conscient que la mission ne sera pas de tout repos, Youcef Yousfi recommande un travail en synergie, à travers lequel les différentes associations professionnelles et autres intervenants de la sphère économique apportent leur plus-value.

À ce sujet, il précise que la politique de développement des PME a permis, durant les cinq dernières années, la création de plus 300.000 unités, portant ainsi leur nombre total à plus de 1.2 million entreprises à fin 2016. Ce tissu, explique le ministre, est constitué, dans sa quasi-totalité (97%), de très petites entreprises (TPE), et ce sont celles spécialisées dans les services qui viennent en tête (50%). Dans son intervention, il rebondit sur l’approche participative amorcée par les pouvoirs publics depuis 2001, laquelle a permis d’identifier les points forts et les points faibles de cette politique. Et c’est dans ce contexte, précise le ministre, que s’est inscrite la création du Conseil national de concertation pour le développement des PME, lequel est appelé à appuyer la politique des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs du développement économique et social. Ce Conseil, ajoute M. Yousfi, sera également chargé de promouvoir le dialogue et la concertation sur les questions afférentes au développement et la modernisation des PME entre les associations et organisations professionnelles représentatives de cette catégorie d’entreprises et les pouvoirs publics. Aussi, il est question de contribuer au développement du partenariat public-privé en matière d’élaboration et d’évaluation des politiques d’appui aux TPE/PME, et sensibilise les associations et les organisations professionnelles à la politique du développement des PME. M. Yousfi explique que la création de ce Conseil est inscrit au chapitre des réformes menées par son département, liées à l’accompagnement des TPE et PME, et leur financement, notamment à travers la mise en place d’un Fonds d’amorçage qui prendra en charge les frais de la recherche et le développement.



6 commissions installées



Le gouvernement, enchaîne M. Yousfi, œuvrera à faciliter auxdites entités, l’accès au foncier industriel, et compte appuyer les industries manufacturières et encourage la sous-traitance, pour pouvoir élever le taux d’intégration dans différents secteurs d’activité. Enchaînant, le ministre dit que l’innovation et la compétitivité des entreprises sont une des conditions de réussite de la politique gouvernementale. D’où, explique-t-il, des programmes de développement des entreprises seront lancés. Le Conseil national de concertation pour le développement des PME sera composé de 6 commissions.

Environ trente entreprises, nationales et locales, y seront représentées. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME), adoptée par le Parlement, introduit plusieurs mesures de soutien à cette catégorie d’entreprises en matière de création, de recherche et de développement, d’innovation, de développement de la sous-traitance, de financement d’actions de sauvetage et de reprise des activités des PME en difficulté, mais viables. Le texte soumettait également une proportion de marchés publics à une concurrence inter-PME, selon des conditions et modalités qui seront définies par voie réglementaire. Et érige l’Agence nationale de développement et de modernisation des PME (ANDPME) en un instrument de l’État, chargé de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la PME et la renforce pour la réalisation de ses missions.

Fouad Irnatene