Sonatrach : M. Ould kaddour insiste sur l’expertise

De notre envoyé spécial à Hassi Messaoud Karim Aoudia

«Nous voulons que Sonatrach continue à assumer son rôle de locomotive du développement de l’économie »

Optimiste, le P-DG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, a souligné hier, à partir de Hassi Messaoud, l’évolution très prometteuse de l’entreprise qu’il dirige. En effet, en dépit d’une conjoncture caractérisée par l’amoindrissement des ressources financières dû à la baisse des prix du baril, Sonatrach continue à réaliser des prouesses, grâce au savoir-faire et à l’expertise de ses ingénieurs. Le terme prouesse est d’ailleurs le qualificatif auquel le P-DG a eu recours pour afficher sa satisfaction de l’efficacité de nouveaux procédés moins coûteux mis en service dans le cadre de projets d’investissement porteurs.

C’est le cas du projet de gaz de vente à partir du complexe industriel de Hassi Messaoud, première étape de la visite de travail et d’inspection de M. Ould Kaddour. Le projet en question, une première expérience du genre dans le gisement de Hassi Messaoud, consiste en la récupération d’une quantité de gaz et son introduction dans le réseau de vente. C’est une réalisation d’un montant ne dépassant pas les 2 millions de dollars et qui vient de connaître sa phase d’exploitation, comme nous avons pu le constater hier.

En effet, le principal objectif assigné à travers ce projet a été atteint. Il s’agit de sa contribution à la satisfaction de la forte demande gazière durant la période hivernale par la vente d’une quantité de 10 millions de m3 pouvant être doublée au besoin. Ainsi le début d’expédition de gaz dans les circuits de commercialisation et suivant un volume de 10 millions de m3/jour a été engagé le 18 novembre dernier. Le projet a été réalisé en 70 jours seulement. «C’est là un véritable exploit» a soutenu M. Ould Kaddour dans sa déclaration, se félicitant de l’ingéniosité des ingénieurs de Sonatrach. Il convient de noter que la réalisation de ce projet a vu la mobilisation d’une pléiade d’entreprises locales qui ont contribué à sa mise en œuvre.



Vente de gaz : aucune pression sur Sonatrach



A la question de savoir si, à l’approche de la saison hivernale, la compagnie Sonatrach fait face à des pressions de demande de fourniture de gaz, le vice-président, M. Salah Mekmouch, présent parmi la délégation, répondra catégoriquement par la négative.

« Il n’y a aucune pression sur Sonatrach car la compagnie est capable de satisfaire toute la demande exprimée tant au plan local que vis-à-vis de ses partenaires étrangers», explique-t-il en substance. Il indique aussi que les quantités de gaz commercialisées à l’international sont acquises dans leur quasi-majorité par l’Espagne et l’Italie. Avec les partenaires étrangers, la reconduction des contrats gaziers devant arriver à terme en 2020 «fait l’objet de négociations qui sont en cours », informe en outre M. Mekmouch, qui exclut la possibilité d’indexer les prix du gaz sur ceux du pétrole.

D’autre part, la seconde étape de la visite de M. Ould Kaddour a été l’inspection de la nouvelle technique d’optimisation des puits pétroliers sur le gisement de Hassi Messaoud et dont le nombre dépasse les 800. Là aussi, il s’agit d’un procédé ingénieux mis en place par les compétences de la compagnie et qui a déjà permis de réaliser les objectifs escomptés en termes de hausse de la production pétrolière.

En résumé, ce procédé consiste à intervenir en temps réel grâce à la technique de la télémétrie pour relancer l’exploitation des puits dans le cas où la production est à l’arrêt. Résultat: la production a été boostée d’un million de barils supplémentaires, ce qui représente en gain quelque 60 millions de dollars, tandis que le coût investi dans ce projet est seulement de l’ordre d’un million de dollars.



Le gisement Ourhoud fête son milliard de barils



«Une véritable prouesse », confirme encore le P-DG de Sonatrach, qui annonce que ce procédé portant sur le perfectionnement des outils de production sera, à l’avenir, généralisé au niveau de la totalité des gisements pétroliers. Le troisième et dernier projet inscrit au programme de visite de M. Ould Kaddour concerne le gisement Ourhoud, à 230 km au sud-est de Hassi Messaoud, qui vient de fêter le seuil d’un milliard de barils produits depuis sa mise en exploitation au début des années 2000. Une exploitation engagée sous forme de partenariat entre Sontarach et plusieurs autres compagnies internationales, telles Anadarko, Cespa , ENI, Maersk, Pertamina et Repsol. Le succès obtenu à travers l’exploitation de ce gisement souligne, selon M. Ould Kaddour, toute l’importance du partenariat avec les étrangers qui constituent une donnée essentielle pour acquérir plus de savoir et d’expertise. «C’est dans ce cadre d’ailleurs que s’inscrit la révision de la loi sur les hydrocarbures qui traitera en outre des aspects légaux, fiscaux et autres liés à l’environnement», a expliqué le P-DG au cours d’un point de presse, au terme de sa visite. A une question en rapport avec le sit-in organisé hier à Alger par l’association des retraités de Sonatrach, il a fait savoir que l’association qui a initié cette action de protestation n’est pas du tout représentative. «Nous sommes en négociations avec d’autres associations qui représentent les retraités de Sonatrach. Nous avons installé un groupe de travail pour apporter les réponses idoines à leurs doléances » a-t-il conclu.

K. A.