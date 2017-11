FASM - Rallye « Challenge Sahari International-2017 » : Toutes les conditions de réussite réunies

À cet effet, Chihab Baloul, président de la Fédération algérienne des sports mécaniques, a animé, hier matin à l’hôtel Sofitel, une conférence de presse, pour dévoiler le parcours, le programme, ainsi que tous les aspects techniques et organisationnels de ce grand évènement programmé du 5 au 14 décembre 2017. Pour Chihab Baloul. «On a choisi une boucle qu’on va maîtriser. La région ouest où se déroulera cette 3e édition est magnifique. On a retroussé les manches pour les préparatifs de la 3e édition du Rallye Challenge Sahari 2017. On a lancé le défi en 2015. On a maintenu le cap l’année dernière, avec la 2e édition que nous avons mise au point avec un partenaire italien. Pour la 3e édition, nous avons opté pour un partenaire français. Il s’agit d’experts en la matière, qui nous apporteront leurs compétences et leur savoir-faire reconnus par les spécialistes des rallyes. À chaque édition, on a la volonté et la détermination de faire mieux», a-t-il affirmé. Il a rappelé l’importance de ce genre d’évènement sportif, pour véhiculer l’image de marque de notre pays, le faire connaître, à travers ses beaux paysages, ses richesses, sa culture, ses traditions et l’hospitalité de sa population. «Le désert algérien est le plus grand au monde. Il fascine les touristes, notamment. On veut faire profiter tout le monde de nos paysages désertiques hors du commun», a-t-il ajouté. En outre, 99 participants (coureurs auto, moto, quad, buggy et camions) prendront part aux huit étapes de la 3e édition du rallye «Challenge Sahari International», a annoncé, le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Chihab Baloul, dont 59 algériens et 40 étrangers issus de cinq pays européens (Espagne, Italie, France, Allemagne, Portugal). Véhicules (4X4), motos, camions, buggy, quads et SUV constitueront les différentes catégories des véhicules qui seront de la partie. Cet évènement est organisé par la FASM, en collaboration avec l’agence française «Raid 4x4». Le français Alain Roland est le partenaire technique de la FASM pour ce rallye. C’est un spécialiste en la matière et un habitué du célèbre Paris-Dakar. La caravane de cette édition atteindra, le 5 décembre, le port d’Oran. La première étape reliera les villes d’Oran et d’El-Aricha (Tlemcen). De là, les participants prendront part à une spéciale sur piste, sur 148 km, entre El-Aricha et Naâma. Les étapes suivantes mèneront la caravane vers les villes de Taghit (7/12) où seront organisées deux boucles (les 8 et 9/12), Béni Abbes et retour sur Taghit par route (10/12), une boucle de 200 km sera tenue sur place (11/12), Tioté (12/12) et Naâma-Tlemcen-Oran (13/12). Les responsables de la fédération ont tout mis en œuvre, comme ils l’ont expliqué, lors de ce point de presse, pour que cette 3e édition soit un succès. Ils veulent lui donner une portée sportive et d’image pour l’Algérie, en sus de la promotion des sports mécaniques dans notre pays. Chihab Baloul, Mourad Ouadahi et Amir Benmaâmar ont tenu à remercier vivement le Président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun (AT Mobilis, Algérie Télécom, Algérie Télécom Satellite sont les partenaires exclusifs de la FASM), et l’ENTV, pour leur considérable contribution à la réussite de cet important évènement.

Mohamed-Amine Azzouz