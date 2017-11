À l’occasion de la fête de l'indépendance de leur pays : Le Président Bouteflika félicite ses homologues mauritanien et albanais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays, dans lequel il a salué ses efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité en Afrique. "Au moment où le peuple mauritanien frère célèbre l'anniversaire de son indépendance, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple mauritanien sous votre direction éclairée", a écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Je saisis cette heureuse occasion pour vous féliciter pour les réalisations que vous avez accomplies pour votre pays frère sur la voie du développement global et au profit de votre généreux peuple et saluer votre apport et vos efforts soutenus en faveur de la paix et de la stabilité sur notre continent", a ajouté le Président Bouteflika. "Tout en vous réitérant mes félicitations en cette heureuse occasion, je prie Dieu Tout-Puissant de guider vos pas vers d'autres succès et davantage de progrès et de prospérité à votre peuple dans le giron de la sécurité et de la stabilité sous votre haute direction", a conclu le Président Bouteflika.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue d'Albanie, Ilir Meta, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. "La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de tous mes vœux de bonheur et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple albanais ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Permettez-moi de saisir cette heureuse occasion pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au raffermissement des liens d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays", a ajouté le chef de l'Etat. (APS)