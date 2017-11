M. Mourad Medelci rencontres ses homologues égyptien et soudanais : Coopération institutionnelle

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a indiqué hier avoir convenu avec le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême d'Egypte, Adel Cherif, de l'organisation de rencontres périodiques pour consolider la coopération entre les deux institutions. "Les relations entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle suprême d'Egypte sont très importantes et seront renforcées dans les années à venir à la faveur des rencontres périodiques que nous avons convenu d'organiser", a indiqué M. Medelci à la presse, au terme de son entretien avec le responsable égyptien. Cette rencontre, qui intervient après la 2e Conférence internationale sur "l'accès des particuliers à la justice constitutionnelle par l'exception d'inconstitutionnalité", revêt "plus d'une signification", a déclaré M. Medelci expliquant que "l'Egypte est pionnière en matière d'exception d'inconstitutionnalité du fait de son expérience de plus plusieurs décennies". Pour sa part, le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême d'Egypte, Adel Cherif, a salué les résultats auxquels a abouti la Conférence internationale sur "l'accès des particuliers à la justice constitutionnelle par l'exception d'inconstitutionnalité, organisée les 25 et 26 novembre à Alger, qui a été, a-t-il ajouté, l'occasion d'examiner les opportunité de coopération au niveau continentale et de se pencher sur les thèmes de la protection des droits et libertés individuelles dans les différents pays africains".

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a aussi reçu hier à Alger le président de la Cour constitutionnelle soudanaise, Wahbi Mohamed Mokhtar.