Rapt d’un enfant à Constantine : Le dispositif « Alerte enlèvement » déclenché pour la première fois

Une première en Algérie. Le dispositif national «Alerte enlèvement», mis en place pourtant en 2016, a été enfin enclenché. Cela s’est passé ce dimanche, suite à la disparition d’un enfant, à Constantine. Des flash-appels ont été, à cet effet, diffusés sur la Radio nationale et les Chaînes de télévision publique et privées, dans lesquels, il a été appelé à la contribution des citoyens pour retrouver la victime. «Le procureur de la République près le tribunal d’El-Khroub annonce l’enlèvement de l’enfant Mehdi Rani Brahim Eric, âgé de 8 ans, devant son domicile, sis à Ain Abid, Constantine. Prière à toute personne en possession d’une quelconque information sur l’enfant d’appeler aux numéros verts, le 103 et le 104 », pouvait-on lire dans cette alerte. Et d’après les premières informations, le père de l’enfant serait le principal suspect. En effet, selon les premières informations recueillies sur place, le père de l’enfant serait le suspect n°1 de ce rapt, son épouse étant de nationalité française. Cependant, force est de constater que le communiqué de cette «Alerte enlèvement» aurait dû être complété par d’autres renseignements sur la victime de sorte d’aider les citoyens à pouvoir reconnaitre l’enfant (caractéristiques physiques, type et couleur des vêtements qu’il portait,…), comme ça se fait ailleurs en pareil dispositif.

Car donner simplement le nom et les circonstances de la disparition de la victime ne seront certainement d’aucune utilité pour le commun des mortels hormis bien évidemment ses proches. Certes, la photo de Mehdi Eric a été diffusée sur les chaines TV, mais tout le monde ne peut être face à la télévision. Aussi, les opérateurs de téléphonie mobile qui constituent un formidable support pour alerter les citoyens de tels événements (ils sont concernés par le dispositif en question) n’ont semble-t-il, pas relayé l’alerte. On n’en sait pas pour l’instant pourquoi ça n’a pas marché et quelles sont les failles qui ont empêché Mobilis, Djezzy et Ooredoo de diffuser l’information sur le rapt de l’enfant. En attendant les nouvelles qu’on espère bonnes sur cette affaire, il faut rappeler que le dispositif national d’alerte a été lancé sur instruction de l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, adressée, en janvier 2016, à plusieurs ministères, corps de sécurité et autres organismes publics.

Fonctionnant sur le même modèle que celui existant en France et d’autres pays occidentaux, il doit être lancé à chaque fois qu’un cas de rapt et/ou de disparition d’enfant est signalé dans notre pays. Une initiative qui a donné à chaque fois, d’excellents résultats puisque les enfants kidnappés, étaient retrouvés dans les 24 heures suivant la disparition. Ce plan national appelé officiellement «Alerte rapt/disparition d’enfants» a été élaboré et mis en place par un groupe de travail multisectoriel créé sous l’égide du ministère de la Justice, conformément donc aux instructions du Premier ministre.

Détaillé dans un schéma joint à l’instruction, le plan a été élaboré dans un cadre concerté et il définit le rôle de chaque institution de l’Etat en la matière. «Sous la direction du procureur de la République territorialement compétent, tous les organismes publics concernés (médias publics dans leur ensemble, supports publicitaires, opérateurs de téléphonie mobile, ports, aéroports, gares,…) seront ainsi, sollicités pour relayer l’alerte dans une synergie préétablie, à l’effet de concourir à retrouver l’enfant en vie, dans les meilleurs délais possibles», souligne l’instruction.

S. A. M.