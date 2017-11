Promotion des droits de l’homme : Une forte valeur ajoutée

Le document a été signé, hier au siège de la CNDH, par les représentants des deux institutions, respectivement Mme Fafa Si Lakhdar Bezzerouki, et le général major M. Abdelghani Hamel.

«Ce protocole constitue une valeur ajoutée très efficiente dans le domaine des droits de l’homme qui constitue la substance de la révision constitutionnelle de 2016» fera savoir dans son allocution, la présidente de la CNDH qui rappellera, en outre, les différentes étapes liés à l’évolution de la question des droits de l’hommes en Algérie. Une question qui se place au devant «des préoccupations majeures des sociétés modernes» appuie encore la présidente du CNDH.

Elle ajoutera en mettant l’accent sur « le rôle central que représentent les droits de l’homme d’un impact certain sur la promotion de la société et l’épanouissement de l’individu». Se félicitant du protocole d’entente signé avec la DGSN, elle ajoutera que «les prérogatives de l’institution qu’elle représente et celles de la Sûreté nationale sont complémentaires en matière de défense et de promotion des droits de l’homme. «Entre ces deux institutions, si les méthodes d’intervention différents, les objectifs visé demeure les mêmes» a soutenu Mme Fafa Si Lakhdar Benzzerouki qui est convaincue que le document consacrera davantage la promotion des droits de l’homme. Il s’agit plus précisément d’entraide entre les deux institutions, «aussi bien en termes de formation qu’en matière de plaintes que nous recevons et que allons transférer à la DGSN en vertu de ce protocole de coopération» explique encore la présidente du CNDH, ajoute que le Conseil qu’elle préside procédera dans un avenir proche à la signature de quatre conventions similaires avec le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice, celui de la Santé ainsi que le ministère de la Solidarité nationale.



La DGSN se dote d’un code de déontologie



Dans son allocution, le directeur général de la Sûreté nationale a qualifié le protocole d’entente «d’une des plus grandes passerelles de coopération visant à consolider les acquis du pays réalisés dans le domaine des droits de l’homme sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Il assure l’engagement de son institution à ne ménager aucun effort pour promouvoir les droits de l’homme. «Au sein de la DGSN, nous nous sommes déjà attelés à consacrer cet objectif relevant de nos priorités» faisant assurément allusion au fait que la DGSN, à déjà procédé à la création d’un bureau spécialisé. En sus de la consolidation du partenariat avec la société civile dans ce domaine, la DGSN œuvre également en la vulgarisation «de la culture des respect des libertés individuelles et des droits de l’hommes au sein de sa corporation » a encore indiqué M. Hamel. Par ailleurs, la DGSN vient de se doter d’un code de déontologie élaboré par ses propres experts.

