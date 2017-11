Notre Forum reçoit les jeunes entrepreneurs : « Les micro-entreprises manquent d’accompagnement »

850 sont poursuivies en justice par les banques.

La FNJE prépare un grand Salon international des produits de la micro-entreprise.

La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) a réussi à regrouper, en l’espace d’une année, quelque 21.000 adhérents. Ces bénéficiaires des dispositifs ANSEJ, ANGEM et CNAC disposent aujourd’hui d’un «syndicat» qui se présente comme un trait d’union avec les pouvoirs publics. Son président a indiqué, hier au Forum d’El Moudjahid, que des milliers de micro-entreprises souffrent de manque d’opportunités d’emploi et de problèmes financiers aigus.

Le président de la FNJE, Kheirdine Hamel, a présenté la Fédération comme étant un syndicat qui regroupe les bénéficiaires des dispositifs de soutien aux jeunes que sont l’ANSEJ, l’ANGEM, et la CNAC. 21.000 étant des adhérents, le conférencier parle de 80.000 demandes enregistrées par la fédération depuis sa création, le 16 novembre.

Le président de la FNJE est fier de rappeler que deux mois après sa création, la Fédération a réussi le pari de disposer de représentations dans les 48 wilayas et les 1.541 communes. Si les objectifs de la Fédération ont été réalisés à 30 % seulement, il n’en demeure pas moins que le principal, celui de rassembler les jeunes promoteurs de micro-entreprises, a été atteint. Et c’est déjà une grande satisfaction pour Kheirdine Hamel, car le but est de participer au développement économique, à travers tous ces jeunes qui activent dans 76 domaines (une grande partie dans les services, le BTPH et l’agriculture). Et parce que l’agriculture peut constituer une véritable richesse, après les hydrocarbures, la fédération organise des portes ouvertes au niveau des universités, pour inciter les jeunes diplômés à aller vers ce secteur, notamment en ce qui concerne la mise en valeur des terres dans les régions du Sud du pays. A ce propos, la FNJE est en phase de réaliser un projet intitulé « Village agricole type ». Le choix du lieu s’est porté sur la wilaya d’El-Oued, dont la superficie des terres est de 10.000 hectares, et qui peut employer 5.000 micro-entreprises (3.300 dans le domaine de l’agriculture et 1,700 dans divers domaines). Pour revenir aux adhérents de la FNJE, il y a ceux qui ont réussi et qui sont inscrits dans le registre des exportateurs, il y a cependant ceux qui sont empêtrés dans des difficultés financières, en raison du manque d’opportunités de travail et de problèmes avec les banques, pour non-remboursement. Et c’est cette catégorie qui constitue le cheval de bataille de la FNJE. C’est pourquoi, à partir de la tribune du Forum d’El Moudjahid, il a lancé un appel aux pouvoirs publics pour réserver un traitement spécial à la micro-entreprise dans tous les secteurs économiques concernés par la réalisation de projets et les appels d’offres en vue de redynamiser le rôle de la micro-entreprise et d’encourager sa contribution dans la dynamique économique. Une manière de sauver les 8.000 entreprises noyées dans les difficultés financières, en dépit de toutes les mesures prises par le gouvernement.

Mais, explique l’invité, le code des marchés publics stipule, dans un des ses articles, que 20 % des projets doivent être réservés à la micro-entreprise, sans pour autant donner beaucoup de détails quant à l’application de cette mesure. Preuve en est, elle n’est appliquée que dans 10 wilayas, et seulement 3.000 projets ont profité dudit article.

C’est pourquoi le président de la FNJE plaide pour l’élaboration d’un cahier des charges de la micro-entreprise pour lui permettre de participer à la concrétisation des différents projets et aux appels d’offres qui, souvent, reviennent aux grandes entreprises.

Par ailleurs, notre invité a déploré les menaces de saisie de matériel, dont font l’objet quelque 6.500 micro-entreprises, et ce, en dépit du fait que les conditions ne soient pas réunies. Quant à celles qui sont poursuivies en justice par les banques, elles sont au nombre de 850. Selon le conférencier, il est plus qu’important de chercher les causes de l’échec, principalement le manque d’accompagnement des micro-entreprises. Il y a lieu de noter que la FNJE organisera, le 5 juillet prochain, un grand salon international des produits de la micro-entreprise. Cette rencontre regroupera quelque 1.000 participants.

Nora Chergui