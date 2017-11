Académie algérienne de développement des sciences médico-légales : Meilleure définition des missions du médecin légiste

« La nouvelle loi sur la santé consacre un chapitre a la définition des rôles et missions des médecins légistes », s’est félicité le Pr Belhadj Rachid.

S’exprimant, hier, au Forum du journal Echaâb, le chef de service de médecine légale du centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha a précisé qu’il s’agit là d’une première en Algérie depuis l’indépendance du pays, annonçant dans ce même contexte qu’une « réflexion réelle sur le rôle de la médecine légale dans le domaine de la santé est d’ores et déjà engagée au sein du ministère ». Poursuivant ses propos, l’invité du forum Echaâb a souligné que si le nombre des médecins a connu une hausse fulgurante, passant de 40 médecins légistes dans les années 80, à 400 en 2017, il n’en demeure pas moins que l’effectif actuel reste en dessous des besoins recensés jusque-là. « 80% des effectifs exercent dans la capitale, au moment où les wilayas du Sud enregistrent un déficit en la matière » dira-t-il. En effet, comme le précisera le spécialiste, « les corps nécessitant les autopsies dans cette région du pays peuvent rester une semaine dans les frigos avant que les médecins légistes ne puissent se déplacer pour procéder à l’opération, cela est inadmissible, étant donné que les familles attendent d’avoir le corps pour l’inhumation !» s’est-il insurgé. Il convient de signaler néanmoins que chaque année, ce ne sont pas moins de 50 médecins légistes qui sortent des universités, toutes spécialités confondues. Selon le spécialiste, le nombre de ces recrues est à même de couvrir le besoin national pour les 5 années à venir. « Nous sommes tenus par la législation de notre pays. Aucun médecin légiste algérien ne peut exercer à l’étranger, sauf s’il change de spécialité », a-t-il tenu à préciser. Expliquant dans les détails le rôle du médecin légiste, le Pr Belhadj a fait savoir que ce dernier est tenu d’apporter des explications ou des preuves à caractère scientifique aux questions posées par les magistrats et les enquêteurs concernant des affaires liées aux violences portées à l’être humain. « Chaque corps qu’on autopsie a son histoire », a-t-il dit.

La bibliothèque d’El-Hamma va abriter, ce 1er Congrès international, les 29 et 30 novembre 2017.



Abordant la question de la formation continue, l’expert a fait savoir que « l’Algérie est plus avancée que les pays voisins et africains, mais reste en retard par rapport à ce qui se fait dans ce domaine en Europe par exemple, d’où l’importance des échanges d’expériences et de la formation continue ». Dans le même ordre d’idées, le spécialiste a déploré l’absence totale de formation du corps paramédical dans le domaine de la médecine légale. Par ailleurs, M. Belhadj a tiré la sonnette d’alarme concernant la montée de plus en plus inquiétante du phénomène de la violence dans la société. Pour remédier à cette situation alarmante, il recommande de revenir aux fondamentaux, c’est-à-dire l’éducation parentale et l’école. «Rien qu’à l’hôpital Mustapha, nous enregistrons chaque jour pas moins de 50 consultations de cas violence », a-t-il déploré. L’hôte du forum explique cette montée de la violence et de l’agressivité ambiante par la décennie noire ayant secoué le pays, mais aussi par les deux catastrophes naturelles de novembre 2001, (les inondations de Bab El-Oued), et de mai 2003, (le séisme de Boumerdès), d’où un climat d’intolérance plus ou moins constaté.

Enumérant un certain nombre de solutions pouvant remédier à ce phénomène, l’expert a surtout fait référence à une réforme des fondamentaux, tels que l’éducation dans le cadre de la famille et l’école. Pour lui, un suivi des enfants par l’école, les associations et, surtout, par les parents est absolument vital, et ce, pour neutraliser l’expression de la violence dans sa forme basique: la violence verbale. « La violence peut commencer sous une forme verbale chez l’enfant, mais si on ne le corrige pas, il peut passer à la violence physique puis à la violence criminelle», a-t-il analysé.

Par ailleurs, l’expert a tenu à souligner que sa spécialité, avant d’être une mission scientifique et avant tout «une mission humaine », affirmant que le médecin légiste est le premier défenseur des droits de l’homme, des enfants et des personnes vulnérables.

« Il faut peut-être préciser que nous ne travaillons pas uniquement avec les morts, il y a les vivants que nous examinons et écoutons suite à une agression subie. Après plus de vingt années d’exercice, je suis toujours sensible à leurs douleurs et à leur misère ». Pour débattre de ces sujets et faire la lumière sur le nombre de morts violentes en Algérie, M. Belhadj Rachid a annoncé la tenue d’un Congrès international les 29/30 novembre prochains à la bibliothèque nationale d’El Hamma.

Sarah A. Benali Cherif