Conférence au musée du Moudjahid : Humaniste et homme d’état

Les participants au 185e anniversaire de l’allégeance à l’émir Abdelkader, organisé au musée du Moudjahid à Alger, ont évoqué une personnalité polyvalente et un esprit ouvert sur toutes les disciplines de l’humanité qui a rassemblé des qualités inspirées de la perfection. Il était mystique, pieux, poète, commandeur inégal, prince équitable, chevalier galant, combattant courageux et humanitaire délicat.

C’était un véritable stratège qui édifia un Etat moderne malgré la modestie de son armée et de ses moyens de lutte comparé à la puissance de la France coloniale.

Lors de son intervention, l’ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, Mohamed Kechoud a réitéré que l’allégeance est une «occasion très importante» dans l’histoire du peuple algérien, car «il s’agit du symbole de la résistance contre le colonialisme», indiquant que «l’émir Abdelkader a mis en place la plateforme de la résistance contre le colonialisme».

Dans ce cadre, l’ancien ministre des Affaires religieuse, M'hamed Benredouane a considéré que «la priorité était, au début, de mettre fin à la guerre », précisant que «l’armée de la France coloniale, était à ce moment, la première à l’échelle internationale» et avec son élargissement en Europe et en Afrique sous la gouvernance du Napoléon et de ses successeur.

L’intervenant a souligné l’importance d’inculquer à la postérité le civisme de l’émir Abdelkader qui était un esprit ouvert et de créer un espace d’échange d’idées, même avec les soldats de la France coloniale, précisant que ce comportement prouve la «tolérance» et l’«indulgence» de l’émir disciple de l’école coranique.

Dans ce cadre, le conférencier a appelé à se documenter dans les archives qui se trouvent actuellement à la bibliothèque centrale de France».

Il convient de rappeler que la première allégeance à l’émir Abdelkader ibn Mohieddine pour devenir le chef de la résistance contre l’occupant français, a eu lieu le 27 novembre 1832 sous l’arbre célèbre «Derdara», dans les environs de Ghriss à Mascara, et qui reste, à ce jour, un monument témoignant de cet événement.

H. Hamza