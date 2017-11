Célébration du 185e anniversaire de l’allégeance à l’émir Abdelkader

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, hier depuis Mascara, les jeunes à prendre exemple sur l’émir Abdelkader, pour servir le pays et contribuer à sa prospérité. Présidant l’ouverture des travaux d’une journée d’étude sur les dimensions humanitaire et civilisationnelle de l’émir Abdelkader, le ministre a souligné que le devoir oblige les jeunes Algériens et les générations montantes à prendre exemple de la personnalité de l’émir Abdelkader, fondateur de l’État algérien moderne, qui a dirigé la lutte contre le colonisateur dès son jeune âge.

M. Tayeb Zitouni a ajouté que l’Emir Abdelkader a fondé l’Etat algérien moderne sur des bases et des constantes qui restent un modèle à suivre pour l’édification, le renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la prospérité et du progrès de l’Algérie. Le ministre a salué l’image remarquable de l’Algérie à travers le monde, léguée par l’émir Abdelkader, qui a défendu les causes justes de l’humanité en dépit de son origine et de sa religion. Cette image reste ancrée dans plusieurs pays et chez leurs populations, a ajouté le ministre, tout en mettant l’accent sur la détermination du pays à aller de l’avant, sur la voie du développement et des réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les dernières élections locales ont été une fête pour la démocratie, elles constituent un bond dans ce parcours visant à mettre en place une démocratie participative dans le sillage de la paix et de la stabilité retrouvées, a expliqué M. Tayeb Zitouni, rappelant aux nouveaux élus qu’ils doivent relever les défis, atteindre le développement, servir la société en attirant l’investissement et promouvoir des initiatives pour prendre en charge des préoccupations des citoyens.



Promouvoir l’interaction entre les cultures



La wilaya de Mascara a célébré hier avec faste le 185e anniversaire de l'Allégeance à l'émir Abdelkader, le 27 novembre de chaque année, en présence de nombreuses personnalités à l’instar de l’ancien diplomate et ex-ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Ibrahimi, du ministre de la culture, Azzeddine Mihoubi et du maire de la ville américaine d’Elkader aux USA, hôte de la cité de l’émir et du président de l’association «Sur les traces de l’émir», une occasion de dynamiser le jumelage des deux villes et des deux communautés et les échanges sur la base d’un programme élaboré dans ce cadre. Le programme des festivités a été marqué par une conférence au pôle universitaire Sidi-Said animée par d’éminents professeurs universitaires et chercheurs en histoire. Les intervenants ont tour à tour mis en exergue la stature de cet homme de foi et d’épée, fondateur de l’Etat et de la nation dont la personnalité a servi de modèle afin de promouvoir l’interaction respectueuse entre les différentes cultures à travers le développement d’outils et matériaux éducatifs et de raviver la conscience spirituelle et l’éthique de l’émir toujours pertinente de nos jours, a indiqué le ministre de la culture, rappelant les vertus de cet homme de foi et de loi qui a dit un jour : «Je n’ai pas fait les événements, ce sont les événements qui m’ont fait», c’est pourquoi le prix du Président de la République de l’émir pour l’éducation et la culture a été instituée et en est à sa troisième édition ; en 2016, le Dr Boualem Bessaih a été honoré de son vivant dans ce même lieu et cette année, M. Lakhdar Ibrahimi remporte ce troisième prix symbolique de l’association. M. Lakhdar Ibrahimi a évoqué plusieurs facettes de la vie de l’émir sur le plan diplomatique et militaire et n’a pas manqué de rappeler beaucoup de questions d’ordre international. Dans la délégation figure John Keiser, écrivain américain de l’ouvrage The commander of the fairthful, dédié à la vie de l’émir. Une intervention thématique a été animée par le ministre de la Culture autour de la personnalité de l’émir basée sur la tolérance et les valeurs authentiques de notre religion et la portée de la culture véhiculée par cet homme d’Etat, son charisme, son dévouement et son acte de foi et les valeurs nobles du précurseur du premier état algérien moderne et de celui qu ia posé les jalons du droit international humanitaire. Timothy Davis et Chester Sage, qui ont décidé en 1846 de nommer leur petite localité d'Elkader. Le but était de rendre hommage à l'émir Abdelkader. Signalons, par ailleurs, qu'un parc a été créé à Elkader. Les hôtes de la wilaya de Mascara se sont rendus à la place de l’émir Abdelkader au centre-ville, au siège du commandement et la mahkama (tribunal) de l’Emir, ainsi qu’à la mosquée Sidi Hassan. Les invités ont mis l’accent sur la dimension historique de cet événement et de l’excellence des relations existant entre les populations des deux villes après l’accord de jumelage entre les deux régions, celle de Béni chougrane et celle de l’Iowa. Dans son attitude qualifiée de tolérante, l’émir n’a fait qu’obéir aux préceptes coraniques, rien de plus. Les versets et propos relatifs à la tolérance sont abondants et l’émir n’a fait que son devoir de simple croyant pour préserver le droit des minorités religieuses en terre d’islam. Une série de conférences sur la «Problématique de la Moubayaa» et son corollaire de la bonne gouvernance ont été animées avec une visite dans la région de Ghriss sous la Dardara pour se recueillir dans cet endroit mythique.La deuxième allégeance à l’émir a été déclarée par les tribus le 4 février 1833 à la mosquée Sidi Hassan de Mascara qui porte actuellement le nom de «la mosquée d’El Moubaayaa» (allégeance). L'allégeance des tribus de Ghriss à l’émir Abdelkader coïncide avec le 27 Novembre de chaque année. La stature internationale de L’émir Abdelkader intéresse les grandes universités dans le monde, en particulier, celles de Pau en France et Elkader aux Etats-Unis, en tant que maître soufi, poète, soldat…

A. Ghomchi /APS

--------------///////////////////////

Victimes de la résistance de Zaâtcha

Témoin d’un génocide



Les participants à une rencontre sur la résistance populaire de Zaâtcha, tenue, au musée du colonel et moudjahid Mohamed Chaâbani de Biskra ont affirmé que les victimes de l’oasis de Zaâtcha en 1849 sont le «témoin d’un génocide perpétré par le colonisateur français». Dans ce contexte, l’enseignante Houria Ouemane, de l’université d’Ain Defla a souligné dans une intervention dédiée à «la révolte de Zaâtcha : causes et résultats», qu’au cours de cette révolte, aux allures d’épopée, les habitants ont sacrifié leur vie pour défendre leur village en opposant une résistance jusqu’au 26 novembre 1849, où ils furent massacrés ainsi que leurs chefs qui ont été décapités. Cette même intervenante a considéré que cette révolte ne se réduit pas seulement à une commémoration, mais elle représente, selon elle, «le présent et le passé ensemble», estimant que c’est «un dossier qui ne sera jamais clos tant que les crânes du cheikh Bouziane, de son fils et son compagnon ne seront pas récupérés». De son côté, le Dr Nacereddine Masmoudi a rappelé, dans une intervention intitulée «la révolte de Zaâtcha à travers des documents d’archives», que cette révolte populaire représente une étape décisive dans l’histoire des résistances algériennes étant donné qu’elle en a été le prélude. Ce même conférencier a également précisé que certains documents et rapports émanant d’officiers français, ont mis en exergue que le village a été longtemps assiégé, ajoutant que le siège a pris fin quand tous les habitants ont été exterminés. (APS)

--------------///////////////////////

Pour la sécurité intellectuelle des jeunes

Renouveler le discours religieux

La nécessité de renouveler le discours religieux pour assurer la sécurité intellectuelle des jeunes a été soulignée hier par les participants à une conférence organisée à l’université Emir-Abdelkader de Constantine. Pour y parvenir, il faut «développer les moyens du discours religieux» et donner «au message religieux davantage de concision et de profondeur», a déclaré M. Youcef Belmahdi, membre du Haut conseil islamique (HCI) au cours de son intervention à la conférence intitulée : «Importance de la bonne direction dans la construction de la nation». Le discours religieux doit tenir compte des spécificités de la catégorie vers laquelle sont dirigées les messages religieux et utiliser les nouveaux médias pour faire «barrière aux ennemis de la nation» qui s’attellent à travestir la religion et «pousser les jeunes vers l’extrémisme et le terrorisme», a insisté le conférencier, qui occupe également le poste de Secrétaire général de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Le discours religieux doit être «souple» et «présenter les vérités sans admonester», a ajouté M. Belmahdi, insistant sur l’incarnation dans les faits des valeurs de tolérance de l’Islam. «La conférence est un appel à tous pour prendre exemple sur le prophète de l’islam et ses enseignements», a-t-il notamment relevé. La rencontre, qui s’est tenue en présence du président du HCI, Abouabdallah Ghlamallah, et de chercheurs de plusieurs universités du pays, a donné lieu à une série de conférences suivies de débats, notamment sur le rôle des intellectuels dans la prise de conscience des jeunes des valeurs de l'islam. (APS)