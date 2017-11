M. Guitouni, aux investisseurs industriels : « Optez pour l’efficacité énergétique »

« La révision de la loi relative à l’efficacité énergétique est devenue une nécessité, pour l’adapter aux nouvelles donnes et accélérer le processus de la transition énergétique», a déclaré, hier, le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni.

S’exprimant au cours d’un séminaire sur l’efficacité énergétique dans l’industrie, qui s’est tenu au siège du ministère, M. Guitouni a relevé la nécessité de revoir cette loi datant de 1999, pour l’adapter au contexte actuel, notamment en matière d’audit énergétique et de contrôle de l’efficacité énergétique, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de 2030.

De son côté, le directeur général de

l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), M. Mohamed Salah Bouzeriba, a indiqué que le projet de cette nouvelle loi sur l’efficacité énergétique est en cours d’élaboration au niveau du ministère, soulignant, de ce fait, l’étroite implication des différents secteurs, à savoir l’habitat, le transport, l’industrie et les collectivités locales. «L’efficacité énergétique est une activité transversale et concerne plusieurs secteurs», a-t-il expliqué. A cet effet, l’on apprendra que sur les 257 millions de dinars alloués au secteur de l’industrie au titre du Programme national de l’efficacité énergétique, seulement 100 millions de DA ont été consommés, soit 39% des montants alloués, a-t-il encore précisé. Ceci, sans compter le fait que la quasi-totalité des recommandations des audits réalisés n’a toujours pas été mise en œuvre, a-t-il fait savoir lors de cette rencontre qui a regroupé près de 200 participants, composés notamment d’industriels, d’établissements bancaires et financiers nationaux, de centres de recherches ainsi que d’institutions internationales.

Dans son intervention inaugurale, le ministre a fait savoir que l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays, s’est lancée dans un processus de transition énergétique qui prévoit l’utilisation des ressources d’énergies que recèle le pays, pour toutes les activités, soit celles liées au transport, à l’industrie, à l’éclairage, au chauffage, etc.

Poursuivant ses propos, M. Guitouni a évoqué, dans ce contexte, la politique nationale qui se base sur les énergies renouvelables pour le développement et la diversification des ressources utilisées dans la production de l’électricité, notamment par l’énergie solaire.



Convertir 50.000 véhicules au GPL par an, et réduire de 9% la consommation électrique



Pour satisfaire le besoin croissant en matière d’énergie à long terme, dira le ministre, l’Etat a mis en place un programme national de développement des énergies renouvelables.

« Ce programme vise, à l’horizon 2030, la mise en service de 22.000 MW qui seront réalisés pour les besoins du marché national », a précisé M. Guitouni, ajoutant que près de 400 MW d’électricité produite par l’énergie solaire ont été déjà mises en service dans 14 wilayas du pays.

Selon le ministre, cet ambitieux programme, qui vise, également, à couvrir les besoins du marché national en électricité tout en économisant 63 millions de Tep, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 193 millions de tonnes de CO2, prévoit la création de pas moins de 200.000 nouveaux postes d’emploi.

Dans cette optique, le ministre a mis l’accent sur l’importance du programme d’efficacité énergétique qui s’inscrit en droite ligne des actions entreprises par l’Etat en matière de rationalisation de l’utilisation nationale de l’énergie dans touts les domaines et secteurs d’activités, appelant à cet effet les investisseurs à adhérer à cette approche pour atteindre les normes internationales en matière d’efficacité énergétique.

Pour sa part, le directeur général de l’Aprue a relevé l’importance de l’efficacité énergétique, qui constitue, selon lui, « l’un des grands enjeux économiques du pays». Il a, à ce sujet, fait savoir que le bâtiment est l’un des secteurs dont la consommation d’énergie a un impact significatif sur la consommation globale d’énergie du pays (42% de la consommation globale).

De ce fait, a-t-il poursuivi, l’amélioration de l’efficacité énergétique dans ce secteur en pleine expansion constitue un axe prioritaire. M. Bouzeriba a insisté sur la nécessité de créer, à terme, un marché durable de l’efficacité énergétique, dans différents domaines, précisant qu’un projet pilote de réalisation de 600 logements au niveau de zones climatiques a été achevé, avant d’entamer un autre projet de 5.000 logements. La mise en œuvre de ce programme devrait se traduire aussi par l’isolation thermique de 100.000 logements/an ainsi que la conversion au GPL de plus d’un million de véhicules particuliers, avec une moyenne de 50.000 véhicules/an, et de plus de 20.000 autobus, en même temps que seront créés plus de 180.000 emplois.

Il y a lieu de souligner, enfin, que les pouvoirs publics se sont fixés comme objectif de réaliser un gain financier de 42 milliards de dollars à l’horizon 2030 à travers la réduction de 9% de la consommation d’énergie à la faveur de la mise en œuvre de ce programme d’efficacité énergétique

Kamélia Hadjib