Conférence de l’OPEP le 30 novembre à Vienne : L’Algérie sera toujours un élément influent

L’Algérie continuera à jouer un «rôle clé» dans tout accord de l’OPEP, ont souligné à Londres des experts britanniques dans des déclarations à l’APS, à l’approche de la conférence de l’OPEP prévue le 30 novembre à Vienne.

M. Piers Curran, directeur chez Amplify Trading, une société de formation en trading et finance, et M. Anthony Cheung, professeur à la Nottingham Business School et Trent University London, et également directeur dans cette même société, ont relevé que malgré la domination dans la production de certains pays de l’OPEP, tels l’Arabie Saoudite, l’Irak ou l’Iran, l’Algérie sera toujours un élément influent dans cette organisation pétrolière. Ils estiment que l’Algérie pourrait s’imposer dans une nouvelle cartographie énergétique et de minerais avec son potentiel en énergies renouvelables, minerai de fer, phosphates et uranium.

Les deux experts ont expliqué que le développement du secteur pétrolier et gazier est impératif pour la réussite de la politique économique de l’Algérie. De son côté, M. Elias Boukrami, expert et directeur des programmes pétrole, gaz et finances à la faculté de Business et Management de la Regent’s University London, rappelle que l’Algérie avait joué un rôle important dans le rapprochement OPEP-Russie. Il affirme que l’Algérie pourrait avoir un rôle «plus important», avec sa position géostratégique et son potentiel énergétique: «Les réserves de gaz de schiste algériennes sont parmi les plus importantes au monde, offrant une alternative à exploiter pour la sécurité énergétique du pays et de la région», a-t-il dit.

Concernant la prochaine réunion de Vienne, Anthony Cheung et Piers Curran pensent que l’accord de réduction de la production sera «probablement» reconduit en 2018.

Les membres de l’OPEP et leurs principaux partenaires avaient conclu un accord pour réduire leur production de 1,8 million de barils par jour jusqu’à mars 2018.

Les deux experts estiment qu’il est dans l’intérêt de l’OPEP de travailler pour un prix de pétrole stable afin d’atténuer l’impact de la baisse des cours sur les budgets des pays membres. Pour sa part, M. Boukrami a souligné que la rencontre de Vienne se tiendra dans un contexte favorable, marqué par une tendance haussière des prix.

De son côté, l’experte en énergie, ancienne cadre du géant pétrolier BP, Mme Cornelia Meyer, estime que les fondamentaux attendus pour l’année prochaine «pourraient être moins optimistes que prévu». Mme Meyer relève que l’OPEP et l’Observatoire de l’OCDE ainsi que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sont unanimes à estimer que la demande de pétrole continuera à augmenter en 2017 et 2018, avec des hausses respectives de 1,5 million de barils/jour et 1,4 million de barils/jour.



Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, jeudi à Vienne



La réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non-Opep aura lieu demain à Vienne, précédant la Conférence ministérielle de l’Opep prévue jeudi, laquelle sera suivie de la réunion ministérielle des pays Opep et non-Opep, auxquelles prendra part le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, a indiqué hier un communiqué du ministère. La réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non- Opep (JMMC) examinera les conclusions des travaux du Comité d’experts JTC (Joint Technical Committee).

Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep tenue en novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep/non-Opep tenue en décembre 2016 à Vienne. Le JMMC est chargé de veiller à ce que les objectifs de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep et de la Déclaration de coopération soient réalisés grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays Opep et non-Opep signataires de l’accord de coopération. Ce Comité facilitera également l’échange d’analyses et de perspectives conjointes, ce qui fournira une contribution précieuse à l’évaluation du processus de conformité. Le JMMC est composé de trois pays membres de l’Opep (Algérie, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l’Opep (Russie et Oman). C’est lors de la tenue à Alger de la 170e réunion extraordinaire de la Conférence ministérielle de l’Opep en septembre 2016 que les pays membres de l’Opep avaient décidé d’ajuster leur production dans un intervalle de 32,5 à 33 mbj et de créer un Comité de haut niveau présidé par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de l’accord. Ces détails ont été définis dans une proposition algérienne adoptée lors de la 171e réunion ordinaire de la Conférence tenue en novembre 2016 à Vienne. Le haut comité a également tenu des réunions avec des pays non membres de l’organisation. Ces discussions ont abouti à la signature de l’Accord de coopération entre les pays membres de l’Opep et les pays non-Opep participant à la réunion de décembre 2016. (APS)