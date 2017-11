Le Coin du copiste : Khouya Djamel

Belle initiative que celle prise par l’Office nationale des droits d’auteur (l’ONDA), de rendre hommage au célèbre chanteur Djamel Allam, samedi au Théâtre régional de Béjaïa.

Bien que fatigué physiquement, ces derniers temps, Djamel Allam vient de terminer un bel ouvrage qu’il consacre aux grands poètes algériens. Un florilège de textes qu’il déclame en hommage à nos poètes, pour la plupart décédés, sur base de mélodies dont il a le secret. L’ouvrage est illustré et contient donc un CD, et l’ONDA gagnerait à l’éditer et à assurer sa promotion. L’idée remonte à des années, et avec la complicité de son ami Bazou, musicien et arrangeur, Djamel Allam a pu aller jusqu’au bout de ses rêves d’artiste.

Lors d’une de nos rencontres, il parlait avec fierté et passion de ce projet. Quand il me l’a fait écouter, il était là silencieux dans un coin de son canapé. Il redoutait des critiques, mais l’œuvre est tellement belle qu’il a eu droit qu’à des compliments qu’il a pris avec des précautions d’usage. Vous les journalistes, vous réservez les critiques à vos lecteurs. Un artiste, c’est évident, a peur des accueils favorables.

Djamel Allam est celui qui sait rendre hommage à ses aînés. Il l’a fait pour Slimane Azem, avec Ayafroukh Ifireless, et a composé une superbe chanson chaâbi à la mort de Guerouabi, qu’il a tout simplement intitulée Khouya El-Hachemi.

Ses amis chanteurs sont venus lui rendre hommage, au point d’être profondément ému. Les ministres de la Culture, Azzedine Mihoubi, et de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, se sont rendus à Béjaïa. La salle du Théâtre régional de Béjaïa était pleine comme par le passé.

Djamel Allam est le premier chanteur à avoir modernisé la musique algérienne. Il chantait du Léo Ferré, du Brassens et du Moustaki à Moretti, avant que l’artiste peintre M’hamed Issiakhem ne l’interpelle : «Chante dans ta langue, petit con !» Trois jours plus tard, Djamel Allam se présente au micro avec Ourestrou (Ne pleure pas), sa première chanson, un immense succès. Quelque temps après, Idir et Ben Mohamed sont venus lui présenter A Vava Inouva, pour que Djamel Allam l’enregistre. Idir la chante, et Djamel Allam lui dit qu’il la chante bien. Idir insiste pour que ce soit Allam qui l’interprète, et celui–ci lui avoue que même avec sa bonne volonté, il lui est difficile de chanter cette chanson. Idir finit par enregistrer A Vava Inouva chez Mahboub Bati, à la rue Zabana, et connut un succès qui a dépassé nos frontières. La chanson est traduite en plusieurs langues. Djamel Allam est également acteur et a été distribué dans plusieurs films. C’est le cinéaste Okacha Touita qui lui donne son premier rôle dans les Sacrifiés, aux côtés de Sid Ali Kouiret qui a campé le personnage de Hadj politique et de Miloud Kétib. Il réalise un court métrage fiction, le Banc public, qui remporte l’Olivier d’Or du festival du film amazigh de Tizi Ouzou, en 2013.

Abdelkrim Tazaroute