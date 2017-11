4e panorama du film révolutionnaire : 8 documentaires et 6 longs métrages

Huit documentaires et six films de guerre (longs métrages) participent à la 4e édition du panorama du film révolutionnaire et documentaire prévue à Mostaganem du 28 novembre au 2 décembre, a-t-on appris dimanche du chargé de l’information de cette manifestation.

Sera projeté, lors de la cérémonie d’ouverture, prévue mardi à la salle de cinéma Hamada, le long métrage Saint Augustin, du réalisateur Samir Seif, et le documentaire Chahine et le cinéma algérien, du réalisateur Salim Aghar, a indiqué Larbi Benzidane. Cette manifestation, organisée par la direction de la culture, verra la participation des longs métrages El-Alam (La douleur), de Mohamed Hazourli, Lam Nakkoun Abtal, de Nasreddine Guenifi, Lambèze, de Yahia Mezahem, El An youmkinouhoum el madjie, de Salem Brahim, et Itr El-Djazaïr (Senteurs d’Alger), de Rachid Benhadji.

Pour le volet documentaire, cette édition verra la participation du film Abdelkader, de Salim Brahimi, la Bataille d’Alger un film de l'histoire, de Malek Bensmail, les Enfumades de la Dahra, d’Abderrahmane Mustapha, et le Rocher noir, de Cherif Aggoun. Deux conférences sur le documentaire et le film révolutionnaire seront animées avec l’historien français Gilles Manseron, Abderrahmane Djelfaoui, Safa Benzerrouki et Abdelkrim Ghribi. Le réalisateur algérien Mahmoud Zemmouri sera honoré à titre posthume à cette occasion.

Cette manifestation devra drainer plus de 50 cinéastes, réalisateurs, comédiens et professionnels spécialisés dans ce domaine, de différentes régions du pays, en plus d'historiens, d'académiciens et d'étudiants du département des arts de l’université de Mostaganem. (APS)