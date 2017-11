Regard : Le gobelet, une « chope » très spéciale

Nos comportements n’ont plus «froid aux yeux». Les secousses du ridicule et de l’insensé affectent durement nos gestes, consciemment ou inconsciemment, jusqu’à atteindre des magnitudes dévastatrices sur l’échelle des valeurs et de la morale qui se font tout petits. On ne recule devant rien pour être dans l’ère du temps, quitte à provoquer un choc «spatial» qui ne pardonne jamais. Le fameux, le grand, le magnifique pour éviter l’irréparable est là afin de veiller sur nous. Heureusement qu’il est d’ailleurs là, le sacré gobelet, au contenu indéfini et indéterminé, se transformant tantôt en toubib, tantôt en sapeur- pompier qui arrivent toujours à pic pour sauver les pauvres malheureux en détresse, en raison d’une toute petites dose de thé à la menthe, de café pressé ou crème, c’est selon. En fait, tout le monde, y compris la gent féminine, ne cache plus ce faible, ce magnétisme pour l’incontournable contenant, fabriqué en plastique ou en papier, devenu un accessoire pas comme les autres, certainement, pour les accros de la théine et de la caféine. On ne jure que par cette nouvelle «trouvaille», trimballée d’ailleurs partout, par jeunes et moins jeunes, dans la rue, dans les taxis et autres moyens de transport et même dans les réunions très officielles, mises, à leur tour, aux couleurs de ces hôtes, très spéciaux. Aujourd’hui, c’est une véritable épidémie, un virus même qui se répand partout, pour s’ériger en phénomène social qui touche toutes les couches. On ne se gêne plus de se déplacer avec ce gobelet qui fait, certes, le bonheur de certains, mais aussi le malheur des autres, très souvent, victimes d’inadvertance ou de manque d’inattention de leur part ou du porteur du gobelet lui-même. Sans parler de l’impact de cette nouvelle mode sur l’environnement et le cadre de vie, de plus en plus menacés par l’avancée spectaculaire des gobelets ambulants dans tous leurs états et aux traces visibles dans nos villes. La «culture» du gobelet s’installe et rien ne semble lui résister. C’est dire que cet intrus a encore de beaux jours devant lui. En attendant de voir peut-être d’autres contenants qui sortent de l’ordinaire, le gobelet jetable reste, par excellence, le meilleur, le seul et l’unique godet pour tous.

Samia D.