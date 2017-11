Cours de soutien : La dérive pédagogique

À peine l’année scolaire entamée, les parents se lancent à la recherche des cours payants qui représentent une source de revenus très importante pour les enseignants...

Premiers examens trimestriels, premiers cours de soutien. C’est devenu depuis quelques années incontournable, voire impensable pour les parents d’envoyer leurs enfants passer leurs compositions sans passer par un enseignement «parallèle».

Il existe, en quelque sorte, deux systèmes éducatifs chez nous; le formel et l’officiel et un système clandestin qui s’est carrément installé à l’intérieur du système éducatif national. On l’a dénoncé, décrié, on a même essayé de l’interdire, rien n’y fait. Les cours particuliers prodigués en dehors de l’établissement scolaire à des tarifs incroyables vivent encore leurs beaux jours. A peine l’année scolaire entamée que les élèves se sentent presque dans l’obligation de passer par le piège des cours de soutien pour se présenter aux examens du baccalauréat, du BEM et de la 6e aussi, quitte à se regrouper dans des appartements inadaptés ou des villas en construction, sans aucune commodité ou dispositif de sécurité. Parfois, ce sont des garages inachevés qui font office de salle de classe contre payement de 3.000 à 5.000 DA le mois et par élève.

Selon une étude récente, plus de 80% des élèves, tous cycles confondus, auraient recours à ce phénomène de remise à niveau hors du temps scolaire, et les familles algériennes dépensent un peu plus de 200 milliards de dinars par an en cours particuliers… L’offre de ces cours ne se limite généralement pas aux élèves de primaire, de collège ou de lycée, elle s’adresse aussi aux étudiants, en classe préparatoire ou dans différentes filières d’enseignement supérieur… De plus en plus de parents de lycéens, de collégiens et même d’écoliers sont aujourd’hui persuadés du caractère indispensable des cours de soutien et sont convaincus que c’est une nécessité pour réussir aux examens et cela, quelque soit le prix à payer.



Un véritable phénomène de mode



Un véritable business quand on sait que quelquefois ce sont les enseignants eux-mêmes qui proposent ces cours à leurs élèves en dehors des horaires de classe. «Il n’est pas évident de suivre individuellement les élèves quand on compte plus de 40 enfants par classe, je préfère donc aider certains de mes élèves plus sereinement et plus à l’aise», nous dira une enseignante qui rejette catégoriquement les allégations qui font d’elle une opportuniste intéressée juste par l’argent.

« Je prends très au sérieux ces cours supplémentaires, et presque tous mes élèves, qui sont inscrits, réussissent à avoir de très bons résultats.» « Ces commerçants du savoir emploient les mots soutien et particuliers parce que dénommés ainsi, ces cours donnent aux parents et aux élèves une idée positive, mais en réalité fausse. Il faut donc les qualifier pour ce qu’ils sont : des cours payants et clandestins. Au-delà des conditions matérielles dans lesquelles ils sont vendus, ils constituent aussi une dérive morale : dès le berceau de sa scolarité, on apprend à l’enfant ce qu’est la corruption — acheter sa note, sa réussite, soudoyer son enseignant, dévaloriser la valeur travail, accepter les inégalités sociales (le pauvre n’y a pas accès). Formaté ainsi, ce futur adulte baignera dans une valeur normalisée et admise. C’est aussi une dérive pédagogique : cet enseignant qui se plaint de trop travailler pour sureffectif des classes trouve normal de dispenser des soi-disant cours dans des garages surchargés.

Les témoignages des élèves sont édifiants quant à la mauvaise foi de ces commerçants : en classe, ils ne nous expliquent pas et nous disent de venir aux cours payants pour mieux comprendre. Relevons également la dérive économique : des milliards de dinars sont brassés annuellement à la barbe du fisc.

Ce commerce est informel et clandestin», estime l’écrivain et pédagogue M. Ahmed Tessa. Ce ne sont pas moins de 40 millions d’heures de cours qui sont dispensées chaque année, ce qui représente aussi 200 milliards de dinars de chiffre d’affaires. La demande est grandissante. Et c’est devenu un véritable phénomène de mode.

Farida Larbi