Salon international des boissons, des arômes et des produits laitiers, Apab : des doutes sur la qualité du lait conditionné

Est-ce le mauvais quart d’heure pour les producteurs du lait conditionné ? L’Association des producteurs algériens de boisson tire la sonnette d’alarme. Son président, Ali Hemani, rencontré en marge du premier Salon international des boissons, des arômes et des produits laitiers, évoque des «soupçons» chez certains fabricants, liés à la qualité. Des noms? Réponse : non. «On laisse les spécialistes mener à terme leurs enquêtes», explique notre vis-à-vis. Et de s’interroger : «Dispose-t-on des moyens techniques pour un contrôle rigoureux?» Pour M. Hemani, «sonne l’heure de certifier tous les laboratoires des unités de production». Se prêtant au jeu des questions-réponses, le premier responsable de l’Apab explique que la filière boissons, sans compter le lait conditionné, réalise un chiffre d’affaires de 260 milliards de dinars, crée 20.000 emplois directs et 60.000 indirects, et produit 4 milliards de litres/an. La valeur des exportations, elle, a atteint 38 millions de dollars. A ce sujet, M. Hemani rebondit sur la contrainte de l’ «indice agricole imposé par l’Union européenne à l’Algérie», précisant qu’ «il s’agit d’une taxe douanière spécifique pour les produits algériens». L’Apab, précise-t-il, a saisi quatre ministères, leur demandant de revoir cette imposition. Ce genre d’accroc risque de nuire à la production nationale des boissons. En dépit de ces entraves, l’orateur relève que 7 entreprises ont mis le paquet pour renforcer leurs exportations, et parviennent à mettre leurs produits dans différents continents. À une question liée aux contraintes de la filière, le conférencier s’accroche sur la réactivation de la Commission permanente de suivi à l’exportation, installée par feu le ministre du Commerce, M. Bakhti Belaïb. Les exposants, eux, mettent en avant, unanimes, leur volonté d’atteindre la vitesse de croisière et atterrir dans ce monde de l’export, arguant que les produits algériens n’ont rien à envier à ceux importés. S’agissant du Salon, il s’agit d’un rendez-vous de trois jours qui réunit toutes les filiales du secteur alimentaire et les sociétés de productions de boissons, venues nombreuses exposer leurs produits. Les étrangers, eux, à l’image de Jansusz Pisz, chef de service de la promotion du commerce et des investissements à l’ambassade de Pologne, fait part de la volonté de son pays à introduire certains produits, dont la poudre du lait, en Algérie. Qu’il s’agisse de l’eau, d’autres boissons et produits alimentaires, le président de l’Apab précise qu’un nouveau décret sur les informations nutritionnelles sera appliqué. «Le système d’étiquetage changera», annonce-t-il. Et appelle les consommateurs à séparer, pour leur consommation des boissons, le bon grain de l’ivraie.

Dans un autre registre, M. Hemani a passé au peigne fin le problème récurrent jusque-là du taux de sucre des boissons, constituant une menace sur la santé des consommateurs. Il qualifie ce surdosage en sucre de «responsabilité collective», et explique que les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle quant à l’application des directives. À ce sujet, il confirme les mises en garde faites par l’OMS, ajoutant que l’Apab a saisi le ministère pour des dépassements constatés, lequel a agi rapidement, procédant à la fermeture des unités en question. L’association que dirige M. Hemani exige une «réglementation stricte», avec à la clé un «plafonnement du taux de sucre et sa réduction progressive, tout en veillant à rendre la procédure obligatoire».

Fouad Irnatene