AGROSUD Export, du 16 au 19 décembre à El-Oued : Un grand potentiel

L'espace est dédié aux opérateurs intéressés par la présentation, mais aussi par l'exportation de leurs produits dans le cadre des dispositifs de facilitation et d'accompagnement décidés par les pouvoirs publics dans le sillage de la politique de diversification économique. Dans ce contexte, le salon, le premier du genre qu'abritera le complexe sportif omnisports «Taksebt», à El Oued, du 16 au 19 décembre prochain, est censé mettre en avant les opportunités d'affaires offertes sur le marché régional du Grand Sud, une région connue pour sa contribution à la valeur de la production agricole, et surtout pour son potentiel.

Le 1er Salon «AGROSUD Export», qui sera organisé par «SOUF FOIRES», en partenariat avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur - ALGEX, et sous le patronage du ministre du Commerce, devra ainsi mettre en valeur la qualité des produits agricoles et d'aquaculture du Sud exportables, et projette, par la même occasion, «de mettre en exposition toute la richesse du Sud dans le domaine agricole en produits de saison et hors- saison, notamment les produits maraichers, la phœniculture et la céréaliculture, ainsi que les produits issus de l'aquaculture du Sud», indiquent les organisateurs du salon.

Une opportunité pour faire connaître «le grand gisement de produits exportables que recèle cette vaste région de l'Algérie». Les exposants auront également l'occasion de tisser des partenariats dans les créneaux présents, commercial, financier, technologique, industriel et accéder ainsi aux moyens d'améliorer la qualité de leurs produits et d'optimiser leur rendement. Durant quatre jours, «AGROSUD Export» donnera aussi aux participants la possibilité de rencontrer des visiteurs professionnels nationaux et étrangers, ce qui devrait contribuer à une meilleure connaissance des nouveautés sur le marché de l'export, des facilitations accordées à ce titre en matière d'assurances, de transport, à la faveur des conférences thématiques qui seront animées par les experts en marge de cette manifestation. L'agriculture, qui représentait, en 2016, plus de 12% du PIB, avec une production qui avoisine les 3.000 milliards de DA, est retenue parmi les secteurs prioritaires dans le plan d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne le Sud du pays appelé à bénéficier de la mise en valeur de nouveaux périmètres agricoles, mais aussi de davantage de mesures pour aller vers l'exportation, au regard des capacités prometteuses existantes au niveau de cette région du pays.

D. Akila