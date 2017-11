Rencontre algéro-vietnamienne : l’impératif de création d’un conseil d’affaires

Le renforcement, l’élargissement et le suivi de près des relations économiques algéro-vietnamiennes nécessitent inéluctablement la création d’un conseil d'affaires, ont insisté les participants à la rencontre d’affaires, organisée hier au niveau de la Chambre algérienne d’industrie et de commerce (CACI), à Alger.

Il convient de dire que l’idée de création de ce conseil a été évoquée et soulevée à chaque occasion. S’exprimant, en marge de cette rencontre, M. Abderrahmane Hadef, président de CCI média, a indiqué qu’au vu de «la volonté affichée entre les hauts responsables et les entreprises des deux pays, la création de ce conseil d’affaires est nécessaire», car, ajoute-t-il , «cet organisme permettra, entre autres, de développer d’avantage les relations économiques et booster en parallèle les échanges commerciaux entre les deux pays». «Ce conseil sera créé dans l’intérêt des hommes d’affaires et non pas des politiques», a-t-il précisé. M. Hadef n’a pas manqué d’afficher son insatisfaction quant au volume des échanges commerciaux, estimé selon lui à 200 millions de dollars, indiquant que «malgré que l’Algérie et le Viêtnam recèlent d’importantes potentialités, ce volume demeure toujours faible». De son côté, Mme Behloul Ouahiba, directrice des relations internationales, a appelé les entreprises vietnamiennes à investir davantage en Algérie, indiquant que le marché algérien offre de grandes opportunités pour les entreprises étrangères, notamment vietnamiennes, qui ont l’ambition d’investir durablement. Pour sa part, M. Le Quang Hung, vice-ministre de la construction du Vietnam, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre d’affaires entre les deux pays qui constitue, selon lui, une occasion pour les entreprises vietnamiennes de prendre connaissance des opportunités du marché de la construction algérien. «Les deux pays recèlent d’énormes potentialités, ce qui leur permettra de développer davantage leur partenariat économique dans différents secteurs, (la construction, la pêche et l’aquaculture, l’agriculture)», dira-t-il. Mettant à profit cette occasion, il a fait savoir que les entreprises vietnamiennes sont prêtes à investir durablement en Algérie, mais ceci, a-t-il précisé, «nécessite d’organiser des rencontres avec les hauts responsables des deux pays pour pouvoir définir les domaines d’activités d’intérêt commun. En réponse à une question sur la possibilité de l’organisation d’un salon destiné uniquement à l’investissement, il a souligné que cette possibilité «permettra de créer plus de dynamisme dans nos relations économiques, commerciales et augmenter en conséquence le nombre de projets d’ investissements.

Mais, à mon avis, ce salon aura plus d’importance s’il est organisé au Viêtnam, car la présence des entreprises vietnamiennes sera importante, par contre, en Algérie, leur présence sera sûrement limitée». Il y a lieu de noter que les échanges commerciaux, en 2015, ont baissé de 5,2% par rapport à 2014. Lors des six premiers mois de 2016, ils ont augmenté de 3% par rapport à la même période de 2015.

S’agissant des travailleurs vietnamiens en mission contractuelle dans des projets de pays tiers sur le sol algérien, leur nombre est de 3.000. Ils travaillent pour la plupart dans la construction de logements, d’hôpitaux et du système du métro.

Makhlouf Ait Ziane