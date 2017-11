Autoroute Est-Ouest, coût moyen du kilomètre : un milliard de DA

«Chaque kilomètre de l’autoroute Est-Ouest coûte en moyenne un milliard de dinars», a révélé, hier, M. Mohamed Mahieddine, conseiller au ministère des Transports et des Travaux publics. «Si le prix du kilomètre de l’autoroute Est-Ouest varie et change en fonction des reliefs, la moyenne de prix est cependant estimée à un milliard de dinars», a déclaré ce responsable, sur les ondes de la radio Chaîne I de la radio nationale.

Lors de son intervention, M. Mohamed Mahieddine a indiqué que malgré la crise financière, «l’État algérien donne une priorité capitale à la réalisation des grands projets routiers, notamment les pénétrantes autoroutières reliant les ports ou les grandes wilayas à l’autoroute Est-Ouest». S’exprimant ensuite, à propos des modes de financement de ces projets, il explique que les projets sont financés par le Trésor public. Cela dit, le conseiller au ministère des Transports et des Travaux publics note qu’actuellement, une réflexion est engagée aux fins de trouver d’autres modes de financement en associant le privé, et ce soit par le partenariat ou alors par la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, ajoutant que le dossier y afférent est ouvert au niveau du gouvernement. L’invité de l’émission matinale de la Chaîne I de la radio cite, parmi ces modes de financement, le partenariat public-privé (PPP), qui permet à ce dernier de participer au financement des projets d’infrastructures. Évoquant ensuite la réhabilitation du tronçon Lakhdaria-Bouira, il annonce que la livraison du projet est attendue pour la fin du premier trimestre de 2018. D’autre part, et pour ce qui est de l’autoroute de 160 kilomètres reliant l’autoroute Est-Ouest, du côté d’Annaba, à l’autoroute des Hauts Plateaux, du côté de Tébessa, l’intervenant a fait savoir que l’étude est à un «stade avancé», et qu’il s’agit d’un important projet devant être dans les futures lois de finances. En réponse à une question relative à l’obligation faite aux ouvriers de procéder aux travaux durant la nuit, dans le souci d’éviter de provoquer d’éventuels embouteillages, il souligne que cela obéit en fait aux cahiers de charges, et qu’il existe «certains chantiers qui ne peuvent être ouverts et travailler le soir, parce qu’elles sont soumises à des températures bien définies».



Prochainement, une radio pour l’autoroute Est-Ouest



Le conseiller au ministère fera savoir, par ailleurs, qu’un protocole d’accord a été signé entre l’Algérienne des autoroutes, et l’Entreprise publique de la radiodiffusion, pour le lancement d’une radio, dont la diffusion est attendue au niveau de l’autoroute Est-Ouest. «Cette radio spécial autoroute sera dédiée à l’information sur les états des routes», met-il en exergue.

S’attardant ensuite sur l’événement du jour, celui de l’ouverture aujourd’hui de la 15e édition du Salon international des travaux publics, M. Mohamed Mahieddine a mis en avant que cette manifestation devrait regrouper 300 exposants, dont une centaine d’étrangers représentant douze pays. Il indique, à cet effet, que «c’est la Chine qui a été choisie comme invité d’honneur».

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 2 décembre prochain, permettra, aux professionnels et au grand public, de découvrir les dernières réalisations, ainsi que les nouvelles technologies liées à ces domaines d’activité. Elle constituera également un carrefour d’échanges d’expériences et un espace idoine, pour nouer des partenariats entre les différentes entreprises et les bureaux d’études et nombreux laboratoires.

D’autre part, on apprend qu’une large opération de nettoiement et de maintenance de l'autoroute Est-Ouest a été lancée lundi, en mobilisant tous les moyens humains et matériels, indique un communiqué du ministère des Transports et des Travaux publics. Cette opération, qui se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine, englobe le nettoiement des canalisations, des bordures et des glissières en béton, outre la maintenance des panneaux de signalisation. Des équipes de maintenance relevant de l'Algérienne des autoroutes et des directions des travaux publics des wilayas concernées contribueront également à ces travaux.

Soraya Guemmouri