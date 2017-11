Tlemcen : réalisation et rénovation de 332 km en 2017

Pas moins de 332 kilomètres de routes ont été réalisés et revêtus dans la wilaya de Tlemcen, depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris hier auprès de la direction de wilaya des travaux publics. Le directeur des travaux publics par intérim, Negadi Abdelkebir, a fait part de la réalisation du dédoublement de la RN 7 A reliant les communes de Maghnia et Marsa-Ben-M’hidi, sur une distance de 60 km, pour un coût de 10 milliards de dinars, ainsi que du chemin côtier reliant les communes de Ghazaouet et Marsa-Ben-M’hidi sur 58 km, pour un investissement de 5 milliards DA, en plus de l’extension de la RN 2 reliant Tlemcen et Bensekrane sur 25 km, pour un coût de 2 milliards DA. Une voie d’évitement de la ville de Maghnia a été réalisée sur une distance de 11 km reliant la commune de Hammam-Boughrara à la RN 99 et le tronçon de la RN 22 reliant Sebdou et El-Aricha a été rénové sur une distance de 58 km, avec l’utilisation de la technique de recyclage, selon la même source. Les travaux réalisés cette année portent sur la maintenance de 50 km de chemins de wilaya et 70 km de chemins vicinaux, a-t-on ajouté. Negadi Abdelkebir a fait part, en outre, de la réalisation de deux échangeurs, le premier reliant la RN 22 à la RN 35, et l’autre la RN 35 à la RN 98, pour un coût global de 800 millions DA. (APS)