Médéa : Un millier de véhicules au GPL à la mi-novembre

Un total de 960 véhicules ont été équipés de kits GPL, à la mi-novembre, dans la wilaya de Médéa, dépassant «largement» les prévisions d’installation arrêtées par le district commercial de l’entreprise Naftal de Médéa, a appris l’APS auprès du directeur local de l’énergie, Abdelhadi Barkat. Selon ce responsable, 330 véhicules supplémentaires ont été équipés de kits GPL, par rapport aux prévisions de l’entreprise, fixées à 630 véhicules, réalisant ainsi «une performance malgré les moyens de reconversion limités de l’entreprise qui dispose de quatre installateurs pouvant traiter entre cinq et six véhicules/jour», a-t-il expliqué. L’engouement de certaines catégories d’automobilistes pour ce type de carburant s’est traduit, d’après ce même responsable, par une hausse de la demande, notamment après la dernière augmentation des prix des carburants, révélant, dans ce contexte, que pas moins de 1.060 commandes d’installation sont en instance au niveau de l’entreprise. Pour faire face à cette importante commande, tout en réduisant le délai d’attente qui peut atteindre huit mois, l’entreprise Naftal assure, depuis peu, la formation d’installateurs privés qui vont, dès leur agrément, prendre en charge une partie de la commande et alléger la pression qui s’exerce actuellement sur l’entreprise, a-t-il ajouté. (APS)