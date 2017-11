SPéCIAL cinquième sommet Europe-Afrique : des enjeux cruciaux

Le 5e Sommet Union africaine-Union européenne s’ouvre demain à Abidjan. Sont attendus à ce rendez-vous environ 5.302 participants dont 83 Chefs d’Etat et de Gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 pays d’Europe, ainsi que des délégations de pays amis, de la Commission de l’UA, de la Commission de l’UE, des Organisations internationales, régionales et sous régionales. C’est dire l’importance de cette rencontre dont les enjeux sont cruciaux tant pour l’Afrique que pour l’Europe. En effet les défis communs auxquels sont confrontés les deux continents, tels que la paix et la sécurité, pour ne citer que ceux qui sont les préoccupations de l’heure de la communauté internationale, sont vitaux tant leur impact s’étend au-delà des frontières du continent noir et du vieux continent. Bien sûr les participants se pencheront sur d’autres aspects de la relation.

La gouvernance, l'investissement et le commerce, le développement des compétences et la création d'emplois sont en tête de liste. Mais tous un chacun est conscient que le succès des efforts qui seront déployés et les progrès qui ont été réalisés dans ces domaines demeureront tributaires de deux paramètres indissociables que sont la paix et la sécurité. Or l’Afrique qui fait face à la menace, de plus en plus forte dans le monde du terrorisme, voit l’activisme des groupes terroristes s’élargir. Leur espace d’action va ainsi au-delà du Sahel et de la corne d’Afrique. Aujourd’hui, il s’étend à l’Afrique de l’ouest. Les chefs d’Etat du continent noir qui ont convenu d’accorder à cette question une haute priorité ne manqueront d’insister sur cette question et de demander se faisant à leur partenaires européens plus d’aides et de coopération pour faire face à ce fléau. Et pour cause, les pays africains sont, pour leur majorité, dans l’incapacité de fournir les moyens humains et matériels pour contrer cette menace. Le renforcement des capacités en Afrique de l’ouest avait du reste fait l’objet en octobre dernier d’une réunion à Alger du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. L’initiative française de la création du G5 Sahel, un groupe de cinq pays (Mali, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad) qui s'efforce de mettre en place une force antiterroriste dans cette région soutenu par l’UE risque d’avorter pour manque de financement et ce même si le budget de cette force a été divisé par deux, à 240 millions d'euros. En effet, il est difficile de croire que les pays africains puissent réunir les sommes nécessaires pour son fonctionnement. En fait les chefs d'Etat sont plus en position de demandeurs. Reste à se demander quelles réponses l’Europe va apporter.

Nadia Kerraz

Emigration et sécurité

L'émigration et la sécurité seront au cœur du cinquième sommet Europe-Afrique qui se tient les 29 et 30 décembre à Abidjan, où sont attendus 83 chefs d'État et de gouvernement. Quelque 5.000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe doivent prendre part à ce cinquième sommet Union européenne (UE)-Union africaine (UA) dans la capitale économique ivoirienne, ainsi que l'ONU et des organisations internationales.



Esclavage/émigration



Le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye a de nouveau mis sur le devant de la scène, de façon tragique, la question de l'émigration africaine vers l'Europe. Le président du Niger Mahamadou Issoufou a expressément demandé que la question de la vente aux enchères d'esclaves —une pratique dévoilée au grand public par un reportage de CNN mais déjà connue depuis des mois par les dirigeants occidentaux et africains, alertés par les ONG— soit mise à l'ordre du jour du sommet. Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a demandé "des mesures urgentes et coordonnées entre les autorités libyennes, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies". "La situation des migrants surtout en Libye lors de ces derniers mois et années est une source d'immense préoccupation pour nos deux continents. Les révélations d'esclavage et de traite d'êtres humains sont insupportables pour nous, des deux côtés —européen et africain—", a déclaré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, devant le Parlement européen. "Du côté européen, du côté africain, nous partageons le même objectif : celui de protéger les personnes et de démanteler les réseaux criminels. Finalement, je pense que dans les derniers dix, douze mois, nous avons trouvé la façon de travailler ensemble, avec un partenariat réel, profond, qui —je pense— peut arriver à avoir des résultats importants, a-t-elle estimé. 60% de la population africaine a moins de 25 ans et des centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leurs pays— en dépit de taux de croissance enviables pour certains d'entre eux— tentent d'émigrer vers l'Europe chaque année. La population africaine a quasi doublé ces 25 dernières années (à 1,2 milliard d'habitants actuellement) et devrait encore doubler d'ici 2050, d'après les prévisions de l'ONU. "Le sommet est important par son contexte, on a vu l'Union européenne évoluer dans son agenda, dans son intérêt pour l'Afrique. Le contexte (lié à la migration et à la sécurité) a ramené des pays européens, de grands pays comme l'Allemagne, à s'intéresser au continent, l'Europe voit que l'Afrique fait partie de son espace géopolitique. Les défis ne manquent pas", note un ministre de l'UA. "Qu'est-ce que l'Afrique représente pour l'Europe : un risque, une menace à contenir ? Une opportunité ? Est-ce que l'Europe à 28 est suffisamment mûre pour venir développer une vision africaine ? On ne sent pas de vision africaine", estime le ministre de l'UA.

Sécurité/menace terroriste



La question de la sécurité et des menaces terroristes devrait aussi être discutée par les chefs d'Etat et de gouvernement, alors que l'Afrique de l'Ouest notamment connaît depuis quelques années une montée en puissance de groupes terroristes, d'ailleurs en partie liée à la désespérance de la jeunesse africaine, selon des analystes.

L'UE affiche son soutien au G5 Sahel, un groupe de cinq pays (Mali, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad) qui s'efforce de mettre en place une force antiterroriste dans cette région, mais le financement de cette force est encore largement insuffisant. Seule la moitié du budget de cette force a été réuni, bien qu'il ait été divisé par deux, à 240 millions d'euros. L'UE en a promis 50. Les chefs d'Etat devraient appeler à une plus grande coopération militaire et au niveau des renseignements tout en demandant à chacun (le Nord comme le Sud) de faire plus d'efforts.



Maroc/République arabe sahraouie démocratique



Le roi du Maroc Mohammed VI est arrivé le premier dimanche après-midi en Côte d'Ivoire en vue du sommet. Sa présence avait un temps fait débat en raison de celle du Front Polisario, qui a proclamé une République arabe sahraouie démocratique au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme sien. La liste exacte des chefs d'Etat et de gouvernement participants n'était toujours pas connue lundi matin.



Federica Mogherini et Neven Mimica, Commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement : « Un partenariat d’égal à égal »



Le Sommet UA-UE ne sera pas un rendez-vous comme les autres. A l'approche de l'événement, Federica Mogherini et Neven Mimica, Commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement, ont signé cette tribune pour Jeune Afrique.

Pour la première fois, les deux Unions se rencontrent pour définir des objectifs communs et des réponses conjointes.

Pour la première fois également, le sommet place la jeunesse, nos jeunesses, au cœur de nos discussions. Et ce ne sera pas seulement un slogan. Depuis plusieurs mois, des représentants de la jeunesse africaine et européenne travaillent ensemble pour identifier des propositions concrètes qui seront soumises aux chefs d’État et de gouvernement à Abidjan.

L’Afrique est le continent le plus jeune de la planète : la moitié de sa population est aujourd’hui âgée de moins de vingt ans. La seule façon de relever ses défis est de libérer cet immense potentiel et de commencer à donner une place à la nouvelle génération, à ses idées et à son énergie.

Certains voient dans cette jeunesse une menace. Nous la voyons comme un moteur et un espoir pour nos deux continents. Donner à ces jeunes une éducation de qualité, une voix, un emploi décent, un environnement propre et sûr, en un mot, les faire devenir acteurs du développement de leurs pays, tel est l’enjeu de ce sommet.



Coordination constante entre l’UA et l’UE



Seuls 14 kilomètres séparent l’Europe et l’Afrique. Et, comme pour tous les voisins, ce qui se passe chez l’un a des répercussions sur l’autre. Que l’on pense à la création d’emplois, à la lutte contre le changement climatique, à une gestion régulée des migrations ou à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la clé du succès repose sur notre partenariat. Un partenariat d’égal à égal, dégagé de la relation donateur-récipiendaire désormais dépassée.

Parce que personne ne comprend mieux les problèmes de l’Afrique que les Africains, le seul moyen efficace de travailler pour l’Afrique est de travailler avec l’Afrique, ensemble. Et cela nécessite que les deux continents assument leurs responsabilités, conscients de leurs intérêts communs. Ce changement d’état d’esprit s’est consolidé ces dernières années. Tant lors des négociations sur l’accord de Paris que lors de celles sur l’adoption des objectifs de développement durable, l’Europe et l’Afrique ont défendu des positions communes qui ont grandement participé au succès de ces deux processus. Nous venons de lancer un plan européen d’investissement extérieur visant à mobiliser pas moins de 44 milliards d’euros. En septembre, à New York, nous avons décidé d’établir une coordination constante entre l’UA, l’UE et les Nations unies, afin de contribuer davantage à établir l’agenda mondial. C’est dans cet esprit de partenariat que l’Europe a proposé des instruments innovants pour faire face aux nouveaux défis.

Nous venons de lancer un plan européen d’investissement extérieur visant à mobiliser pas moins de 44 milliards d’euros. Nous voulons encourager des investissements privés européens qui répondent aux objectifs de croissance durable définis par nos partenaires africains, notamment dans les zones les plus fragiles du continent.



L’Europe s’investit en Afrique



Dans le domaine de la sécurité, l’UE a été la première à soutenir l’initiative de coopération régionale des pays du G5 Sahel, allouant 50 millions d’euros pour la création de leur force militaire conjointe contre le terrorisme et la criminalité internationale.

Enfin, le fonds fiduciaire pour les migrations supporte, depuis deux ans, des projets visant à s’attaquer aux racines de l’instabilité et de la migration irrégulière en Afrique.

Les 29 et 30 novembre prochains, soyons à la hauteur des attentes de notre jeunesse, en vrais partenaires.

Nous voulons maintenant aller plus loin et préparer le futur. Les chiffres montrent que la population active en Afrique devrait augmenter de 70 % dans les vingt prochaines années.

Le sommet doit donc permettre d’apporter des réponses concrètes en matière d’investissement dans l’éducation, les technologies, l’environnement, la gouvernance, la paix et la sécurité, pour garantir un développement juste, inclusif et durable.

Les 29 et 30 novembre prochains, soyons à la hauteur des attentes de notre jeunesse, en vrais partenaires.