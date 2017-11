Association des femmes sahraouies en France : Appel à une enquête

L’Association des femmes sahraouies en France a appelé à l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur la situation des droits de l’homme au Sahara occidental occupé, et invité les femmes françaises à se joindre au combat des femmes sahraouies, pour mettre fin à la torture et à d’autres traitements cruels et inhumains à leur égard. Dans une lettre ouverte adressée à la ministre française des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, l’Association a appelé à l’ouverture d’«une enquête internationale indépendante» sur la situation des droits de l’homme au Sahara occidental, le cas des femmes sahraouies en particulier. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année, le collectif des femmes sahraouies en France s’est adressé également à la France afin qu’«elle intervienne de toute urgence pour mettre fin à toutes les formes de mesures oppressives qui affectent les manifestants sahraouis, et permettre aux femmes d’exprimer pacifiquement leurs revendications légitimes».

En même temps, l’Association a livré un message à la femme française afin qu’«elle se joigne au combat des femmes sahraouies au Sahara occidental, pour mettre fin à la torture et autres traitements cruels et inhumains à leur encontre».

Elle a, en outre, donné un message à la communauté internationale concernant l’impératif que les femmes sahraouies puissent jouir de tous les droits de l’homme consacrés par les conventions internationales. Par la même occasion, l’Association a plaidé pour «la mise en place d’un mécanisme international de suivi sur les droits de l’homme au Sahara occidental, pour protéger le peuple sahraoui, en général, et les femmes sahraouies, en particulier, contre les violations commises par le régime marocain». À travers la même missive sur la situation des femmes sahraouies dans les Camps des réfugiés et les territoires occupés, l’Association dit vouloir «attirer l’attention de la ministre française sur la situation des femmes sahraouies dans les Camps des réfugiés et les territoires occupés du Sahara occidental». Les femmes sahraouies restées dans les territoires occupés font face à l’enlèvement, à la détention, à la torture et aux assassinats politiques, regrette l’Association, au moment où «la richesse de leur territoire en ressources naturelles sont pillées illégalement et au mépris total des conventions et du droit international».

Les femmes sahraouies soulignent : «L’État marocain continue de verser dans ses atteintes aux droits de l’homme et de pratiquer la torture contre les femmes sahraouies, faisant fi à ses obligations internationales et violation des conventions internationales, telles que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains.» (APS)