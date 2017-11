Le ministre de l’Information : « L’état sahraoui, une réalité nationale, régionale et internationale »

Le ministre sahraoui de l’Information, Hamada Salma Daf, a affirmé, hier à Alger, que l’État sahraoui est aujourd’hui une «réalité nationale, régionale et internationale», appelant la partie marocaine à cesser son obstination et à agir positivement avec l’ONU et son envoyé personnel au Sahara occidental, Horst Kohler. «L’État sahraoui est aujourd’hui une réalité nationale, régionale et internationale, et la propagande marocaine a échoué à occulter cette vérité au monde», a indiqué M. Hamada Salma Daf, qui a visité, dans l’après-midi, le siège de l’Agence «Algérie Presse Service». Le ministre sahraoui a souligné, dans ce cadre, «l’obstination de la partie marocaine» qui continue, a-t-il dit, «à aller à contre-courant en tentant d’exclure la République arabe sahraouie démocratique (RASD) de la participation au Sommet UA-UE» prévu dans la capitale ivoirienne, Abidjan, les 29 et 30 novembre. Soutenant que la RASD sera présente, à l’instar de tous les autres États africains au sommet UA-UE, le ministre sahraoui a qualifié d’«évident» l’échec des manœuvres visant l’exclusion de la RASD de ce sommet, car «elle (RASD, ndlr) est dans son espace naturel», appelant Rabat à «gagner du temps pour parvenir au règlement de cette question en vue de garantir le développement et la stabilité de la région». Rappelant que la République sahraouie est membre fondateur de l’UA (1984), M. Hamada Salma a indiqué que le Maroc, qui a adhéré à l’Organisation après la signature de sa Charte, qui bannit le colonialisme dans le continent, se doit de respecter les principes et valeurs sur lesquelles est fondée l’UA. Abordant le blocage de la question sahraouie au niveau de l’ONU, le ministre sahraoui de l’Information a imputé la responsabilité à certains États, à leur tête la France. Estimant que «ces États jouent un rôle négatif au niveau du Conseil de sécurité lorsqu’il est question du processus de règlement du conflit au Sahara occidental», M. Hamada Salma a exprimé le souhait de voir l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental, Horst Kohler, «jouer un rôle efficace dans le règlement de ce conflit, en exerçant des pressions sur le Maroc pour l’amener à coopérer avec l’ONU». M. Hamada Salma a appelé, dans ce sens, «les amis du Royaume marocain à œuvrer pour faire avancer la question sahraouie, en amenant le Maroc à coopérer avec les Nations unies dans le sens de négociations sérieuses», qualifiant de «mort-né» la proposition présentée par le Maroc à l’ONU. Pour le responsable sahraoui, «le Maroc prouve encore une fois son non sérieux quand il s’agit du dossier du Sahara occidental». Le ministre sahraoui a tenu, au cours de sa visite, de saluer le rôle des médias, pour faire connaître la cause sahraouie au niveau international, mettre à nu les violations des droits du peuple sahraoui et dénoncer l’arrogance des autorités d’occupation du Sahara occidental. Accompagné de l’ambassadeur sahraoui à Alger, Bechraya Hamoudi Bayoune, le ministre sahraoui de l’Information a visité également le siège de la radio algérienne. (APS)