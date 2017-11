RASD - Mauritanie : Le terrorisme et le trafic de drogue à l’ordre du jour

Le ministre d'État, conseiller à la présidence sahraouie, membre du secrétariat national du Front Polisario, Bechir Mustapha Sayed, s'est félicité dimanche du niveau des relations de coopération entre la Mauritanie et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), réaffirmant la détermination des deux parties à renforcer la coordination en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé, sous toutes ses formes, qui sont de véritables menaces pour la région.

Dans un entretien accordé à l'Agence de presse indépendante mauritanienne, le ministre a indiqué avoir relevé la satisfaction des deux parties, mauritanienne et sahraouie, quant au niveau des relations bilatérales marquées par une confiance mutuelle et une profonde volonté à les consolider, outre les liens socio-culturels, la communauté du destin et les défis et menaces». Il a fait état dans ce sens «d'une coopération à haut niveau avec la Mauritanie, un échange des informations et une coordination en matière de lutte contre les différentes menaces dont le trafic de drogue et les groupes criminels organisés provenant essentiellement du Maroc et qui transitent par le Sahara Occidental et la Mauritanie pour inonder de drogue les marchés des pays du Sahel et d'Afrique du Nord». Le responsable sahraoui a mis en garde contre la volonté de Rabat à «transformer les territoires mauritanien et sahraoui en terres de transit de la drogue vers l'Europe ainsi que de certains réseaux terroristes au nord Mali et même du Nigeria», insistant sur l'importance d'une coopération entre les deux pays dans ce domaine «pour endiguer ces risques et faire échouer les plans des groupes de crime organisé qui servent l'expansion marocaine». Le ministre sahraoui a évoqué sa dernière visite en Mauritanie lors de laquelle il a rencontré le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz et nombre de responsables politiques afin de les informer des derniers développements de la question sahraouie en particulier de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler dans la région et de la présence de la RASD au travaux du sommet UA-UE, outre les relations et la coopération bilatérales».

M. Bechir Mustapaha Sayed a dit avoir constaté «l'attachement de la Mauritanie et de son président à la souveraineté de la Mauritanie et une forte détermination à mettre un terme à toute ingérence marocaine dans les affaires mauritaniennes». Il a fait état dans le même sens de la volonté de la Mauritanie à raffermir ses relations avec les pays voisins notamment avec l'Algérie. (APS)