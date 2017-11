Dans la lucarne : On a déjà l’eau à la bouche

Le championnat national d’élite s’apprête, dans quelques jours, à jouer sa 13e journée. C'est-à-dire qu’on n’est pas loin de la fin de la phase aller fixée à la mi-décembre. Pour ne pas faire dans l’aléatoire, la LFP de Kerbadj a programmé le phase retour au 06 janvier de l’année prochaine. C'est-à-dire qu’il n’y aura pas de trêve comme on avait l’habitude, ces derniers temps, d’en voir. Il faut dire que cette saison 2017/2018 coïncide avec le mondial2018 en Russie. C'est-à-dire qu’il n’y aura pas assez de temps pour bien meubler le championnat. Certes, on n’est pas qualifié à la fête mondiale, mais… C’est vrai qu’il faut éviter de vivre les mêmes erreurs que lors de la saison écoulée où notre championnat national s’est traîné en longueur, puisqu’il ne s’est achevé que le 14 juin 2017. C’est vrai que le premier responsable de la LFP ne veut pas qu’on retombe dans les mêmes travers, puisqu’il est à cheval quant à sa tentative manifeste de faire jouer les matches en retard qui concernent l’USMA. Ce dernier jouera ce mardi contre le MCA, le 05 décembre, à Bologhine, devant l’USBiskra et le 12 du même mois, à Sétif, contre l’ESS. C'est-à-dire qu’avant la fin de la phase aller, tous les matches seront joués. Puis, on laissera la place aux 1/32es de finale de la coupe d’Algérie dont le tirage au sort se fera ce mardi 5 décembre à Aïn Benian. Il est donc clair que la LFP ne veut pas qu’elle se laisse «empêtrée» dans des querelles qui n’auront «ni queue ni tête» en dernier ressort. C’est vrai qu’elle a reçu énormément de critiques de la part de la « famille sportive » et notamment de la part des galeries des deux équipes en raison du report, à plusieurs reprises, du derby du centre, mais elle a fini par l’organiser et le maintenir pour aujourd’hui mardi, 17h45, au stade du 5-Juillet. En vérité et tout compte fait, on a bien fait de le reporter du fait qu’on évitera de jouer ce «grand show» au petit stade de Bologhine. Tout le monde avait poussé un vrai «ouf» de soulagement de constater qu’il aura bel et bien au 5-Juillet. Par ailleurs, 60.000 billets ont été mis en vente, écoulés en un temps record, eu égard à l’affiche et sa sensibilité. Elle permet ainsi au football algérien, au niveau des clubs, de vivre des moments qui resteront indélébiles, gravés dans la mémoire populaire. Les deux galeries, comme on le sait déjà, ne se donnent pas uniquement en spectacle sur le terrain dans l’optique de remporter le gain du match, mais aussi dans les gradins. Une vraie « bataille » avec pinceaux, peintures, drapeaux et autres « afkars », des photos sur les « symboles » et héros de chaque équipe et aussi les «pics» qu’on s’adressera les uns contre les autres. Des messages que les « kops » des deux équipes veulent véhiculer pour que chacun donne plus d’aura à son équipe. C’est aussi la meilleure façon de façonner une image qui soit la meilleure possible pour le public étranger qui regarde le championnat algérien et notamment ce derby que plusieurs TV françaises et autres avaient eu à faire des reportages assez poignants et très expressifs surtout. Cela ne peut qu’offrir une très bonne image de notre pays, de son football, mais aussi de sa jeunesse créative, imaginative et surtout amoureuse de vivre une telle rencontre dans un beau stade. Seul un tel derby peut nous donner tant de plaisir et de joie. On aimerait aussi que cette fois-ci, la beauté, le beau jeu, la sportivité atteignent les firmaments de tous nos vœux pour qu’on puisse profiter de quelques instants qui marqueront à jamais notre présent, mais aussi le futur. On en a marre de « l’ennui du temps qui passe » comme dirait feu Laâdi Flici. On peut Leur dire merci à l’avance !

Hamid Gharbi