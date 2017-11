Entretien, Mehdi Benaldjia, attaquant de la JSK : « L’équipe a besoin de gagner en confiance »

Pour sa deuxième saison de suite à la JSK, Mehdi Benaldjia s’est taillé un statut de leader au sein d’un groupe en quête de personnalité et de confiance. L’attaquant de la JSK, très bon depuis le début de la saison, est revenu sur la préparation des Canaris durant la trêve et la perspective de recevoir le CSC au 1er-Novembre.



Le championnat est à l’arrêt depuis près de dix jours, est-ce que cette mini-trêve a été bénéfique pour vous ou, au contraire, vous auriez aimé continuer sur votre lancée après trois matches sans défaite ?

Non, cette trêve a été bénéfique. Comme vous le savez, il y a un nouveau staff qui s’est installé récemment. Cette trêve nous a permis du coup de travailler certaines choses, de corriger d’autres. En gros, le staff a pris son temps pour nous expliquer sa façon de travailler. Nous avons disputé une série de matches amicaux. C’était une occasion pour tout le monde d’avoir du temps de jeu. Donc oui, je pense que ça été bénéfique.



L’équipe est-elle mieux préparée désormais ?

On verra bien. Comme je l’ai dit, nous avons bien travaillé ces derniers jours. On avait besoin de travailler notre cohésion, de gagner en compétition et en confiance. Après, il faudra confirmer tout ça sur le terrain en match officiel.



Justement, vous allez recevoir le CSC, leader de la Ligue 1, comment appréhendez-vous ce match ?

C’est un match très important pour nous et ce pour plusieurs raisons. Nous allons jouer chez nous et devant notre public, nous avons donc à cœur de gagner le match et donner de la joie à nos supporters. Nous voulons aussi confirmer notre ascension. Le groupe a besoin de gagner en confiance et ceci passe inéluctablement par une victoire face au leader.



Le 1er-Novembre ne vous réussit pas bien depuis plusieurs journées, des appréhensions par rapport à cela ?

C’est vrai qu’on a du mal à gagner chez nous. L’équipe joue plus libérée à l’extérieur. C’est peut-être la peur de mal faire qui fait que l’équipe n’arrive pas à reproduire les mêmes performances à domicile. C’est psychologique. Nous sommes en train de travailler pour provoquer le déclic. Nous avons déjà remporté deux matches chez nous. Le plus important, c’est d’enchainer.



Comment s’est passée la transition avec Aït Djoudi ?

Plutôt bien. Ça s’est fait de manière naturelle. Il connait bien la maison et puis il a pris son temps. Il n’a pas brusqué les choses. Désormais, on a adopté sa méthode. Il vient avec beaucoup d’ambition et nous adhérons à sa façon de travailler. J’espère que les résultats suivront. C’est le plus important.

Entretien réalisé par Amar Benrabah