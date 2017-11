Aujourd’hui, 17h45, au stade du 5-Juillet, MCA – USMA : un derby détonant !

C’est finalement, aujourd’hui à 17h45, qu’aura lieu le big derby algérois. Le Mouloudia d’Alger reçoit, au stade du 5-Juillet, son voisin l’USMA, pour le compte de la 6e journée du championnat de Ligue 1.

Cette confrontation tant attendue fut reportée plusieurs fois pour diverses raisons. Logé au pied du podium, le doyen veut saisir cette opportunité pour améliorer son classement. D’autant plus que son adversaire du jour traverse une mauvaise passe depuis son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions d’Afrique. Sur le plan psychologique, un succès dans le derby permettrait aux poulains du technicien français Casoni, en manque de régularité, de retrouver la confiance et l’efficacité. Le coach en est d’ailleurs conscient. Lors des dernières séances d’entraînement, il n’a pas manqué de communiquer avec ses joueurs pour les booster, sans pour autant leur mettre la pression. «Le jour ‘’J’’ approche.

On m’a tellement parlé de ce derby. Je peux vous dire que mon équipe est prête pour cette confrontation. Même si on souhaitait disputer ce match à sa date initiale, je reconnais que le report nous a permis de revoir certaines choses pour faire progresser l’équipe. J’espère seulement que mes joueurs ne vont pas me décevoir. J’attends beaucoup d’eux.

Je leur ai dit de jouer leur jeu sans penser à l’adversaire et aux individualités dont il dispose. Même si au final, il n’y a que trois points en jeu, il n’en demeure pas moins que le MCA-USMA est loin d’être un match ordinaire. Plus le rendez-vous approche et plus on ressent cette pression et cet engouement. Par ailleurs, je souhaite que l’arbitre, M. Boukouassa, qui a commis des erreurs lors de notre rencontre avec le CRB, soit à la hauteur», a déclaré le coach du MCA dans les colonnes de la presse spécialisée. Attention tout de même à la réaction de la bête blessée. De son côté, l’USM Alger, qui comptera encore deux autres matchs retards après cette joute, abordera cette confrontation avec beaucoup de détermination.

Une victoire permettra aux poulains du nouveau coach Hamdi, qui pointe à la 12e position du classement, de se relancer dans le championnat. «Pour ne rein vous cacher, nous n’avons pas fait de préparation spéciale en prévision de ce derby. De toutes les manières, je n’ai pas eu assez de temps pour ça, dans la mesure où j’ai pris l’équipe quelques jours seulement avant ce rendez-vous.

Cependant, j’ai une idée plus ou moins précise sur l’adversaire et sa manière de jouer. Le Mouloudia possède un bon collectif, capable de faire face à nos individualités. Ca sera forcement un match difficile pour les deux formations.

Cela dit, on doit trouver la bonne formule pour palier à nos absences. Pour nous, la victoire est impérative si on veut garder une chance de jouer les premiers rôles dans ce championnat», a indiqué, pour sa part, Hamdi. A noter que l’USMA sera amoindrie par l’absence de quatre joueurs, à savoir Hamzaoui, Meftah, Meziane et Sayoud.

De son côté, le staff technique du MCA, qui a pris la décision de ne pas convoquer Aouedj, disposera de l’ensemble de ses éléments.

Rédha M.

------------------////////////////////

La Sûreté de la wilaya d’Alger mobilisée

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont pris de nombreuses mesures sécuritaires à même de garantir le bon déroulement du derby MC Alger - USM Alger, au stade du 5- Juillet, ont indiqué ces mêmes services, dans un communiqué. La sûreté de la wilaya d’Alger a mobilisé un effectif important, de différents grades et spécialités, à l’intérieur et à l’extérieur du stade, en vue d’assurer la sécurité et maintenir l’ordre public durant et après le match opposant les deux équipes aujourd’hui au stade du 5-Juillet, précise la même source. Soulignant que les services de la sécurité publique veilleront à la fluidité du trafic routier, pour faciliter l’accès et la sortie des supporteurs, la même source ajoute qu’un nombre important d’éléments de la police sera déployé dans l’enceinte du stade pour assurer la sécurité, en mobilisant les deux brigades cynotechnique et de déminage, pour prévenir l’introduction de tout objet pouvant perturber la rencontre (produits pyrotechniques, drogues et armes blanches), en plus des moyens techniques de fouille et de contrôle des personnes et des véhicules. Par ailleurs, une rencontre de sensibilisation pour promouvoir le fair-play a été organisée au siège de la sûreté d’Alger, durant laquelle les deux ex-présidents du MCA et de l’USMA, Abdelkader Drif et Saïd Allik, et les deux présidents actuels ont été honorés. Les présidents des deux comités de supporteurs ont été également distingués à cette occasion. La rencontre est le 85e derby algérois en championnat depuis l’indépendance et le 103e toutes compétitions confondues. (APS)