Open mondial d’Okinawa : Daïkhi décroche la médaille d’argent

Le karatéka algérien Hocine Daïkhi a obtenu la médaille d'argent de la catégorie de poids +84 kg (kumité) à l'Open mondial d'Okinawa (Japon), après sa défaite dimanche en finale face à l'Iranien Saleh Abazari. L'Algérien avait remporté ses matchs de la poule N.1 avant de perdre en finale face à son adversaire du jour qui a largement dominé la poule N.2. Les deux médailles de bronze de cette catégorie sont revenues au Japonais Ando Daiki et à l'Iranien Arab Hadi. Sa compatriote Racha Bensaïb (+68 kg / kumité), exemptée du premier tour de la poule N.1, a remporté son match au second tour face à l'Anglaise Kakitie Patience avant de perdre en quart face à l'Ukrainienne Stepashko Anastasiya. Les deux autres Algériens engagés dans cette compétition, Ismaïl Rabehi (kata) et Salah-Eddine Sekkour (kata), ont été sortis lors de la première journée en éliminatoires, respectivement par le Japonais Uemura Takuya, et l'Espagnol José-Manuel Carbonell. Etant donné que la Fédération algérienne de karaté-do (FAK) est suspendue par la Fédération mondiale de la discipline (WKF), les Algériens ont participé avec le club de SPN Paris (France).