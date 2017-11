Cyclisme, Championnats arabes (contre-la-montre par équipes) : L’or pour la sélection algérienne messieurs

La sélection algérienne de cyclisme (hommes) s'est adjugée, dimanche, à Sharm El-Cheikh (Egypte), la médaille d'or du contre-la-montre par équipes des championnats arabes des nations. Composée d'Abderrahmane Mansouri, Azzedine Lagab, Islam Mansouri et Abdellah Benyoucef, l'équipe algérienne a bouclé les 64,2 km de la course en 1h 20:51, devant les Emiratis (1h22:22), les Marocains (1h23:47) et les Soudanais (1h43:28). Les protégés de l’entraîneur national Cherif Merabet, qui viennent de terminer un programme chargé avec notamment le Tour d’Algérie et celui du Rwanda ainsi que le championnat arabe du VTT en Tunisie et le Grand Prix de la ville d’Alger, ont su mettre à profit toutes ces compétitions dans les jambes pour s’imposer. Pour sa part, l'équipe féminine algérienne a remporté, dans la même journée, la médaille d’argent du contre-la-montre (42,8 km), couru en 1h13:30, devancée par l'Egypte (1h11:59) et devançant le Maroc (1h14:43). La sélection, drivée par Nesrine Madani, comprend dans son effectif les cyclistes Aïcha Tihar, Racha Benouanane Belkacem, Loubna Zerifi et Nour El-Yasmine Bouzenzen. Très satisfaite de la médaille d'argent, Nesrine Madani a déclaré que cette distinction a été arrachée «grâce aux consignes données à ses protégées qui les ont respectées, en étant complémentaires dans les relais pour les premières places». «Les filles sont à féliciter pour, non seulement, leurs efforts mais aussi pour la discipline de course durant laquelle elles se sont bien relayées en tête», a-t-elle indiqué au site de la Fédération algérienne de cyclisme, soulignant qu’en dehors d'Aïcha Tihar, toutes les autres participantes sont à leur première sortie internationale et manquent d’expérience à ce niveau. «Les filles, dont la majorité sont de la catégorie des juniors, auraient pu bousculer les Egyptiennes qui n’avaient à un moment que 10 secondes d’avance sur elles, avant de creuser l’écart sur la ligne droite du retour pour gagner une minute d’avance sur un parcours vallonné et à un vent de face fort», a conclu Madani.