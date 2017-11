Algérie - Emirats Arabes Unis : renforcement de la coopération juridique et judiciaire

Le renforcement de la coopération dans les domaines juridique et judiciaire a été hier au centre d’un entretien entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et l’ambassadeur de l’Etat des Emirats arabes unis à Alger, Youssef Saif Khamis Subaa Al Ali. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «l’examen du renforcement de la coopération dans les domaines juridique et judiciaire ainsi que les moyens de développement de la coopération bilatérale dans différents domaines». (APS)