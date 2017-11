Commentaire : Sur le chemin de Damas

Dislocation des réseaux traditionnels de la solidarité, séparatisme, morcellement territorial inspiré et porté par des multinationales, bras armé de puissances belliqueuses qui veulent contrôler des routes commerciales, des espaces stratégiques par où transitent les forces vives des nations dominées, ces Veines ouvertes de l’Amérique latine sont le produit d’une violence érigée en modèle qui n’épargne personne. Mondialisation de la misère qui regarde avec colère la minorité de la honte qui se barricade derrière des fortifications militaires. Ce monde, qui est le nôtre, a oublié, depuis longtemps, le sens de la parole donnée pour n’écouter que le son des machines à compter les billets de banque. Ce monde, qui n’est pas le nôtre, a divisé les communautés, non pas sur la base d’une diversité riche mais d’une différence porteuse de toutes les haines. « Si venait me trouver celui qui veut connaître la voie de la Vérité, pourvu qu’il comprenne ma langue d’une façon parfaite, je le conduirais sans peine jusqu’à la voie de la Vérité, non en le poussant à adopter mes idées, mais en faisant simplement apparaître la vérité à ses yeux, de telle sorte qu’il ne puisse pas ne pas la reconnaître », l’auteur de ces lignes, l’Emir Abdelkader, s’adresse aux Français au moment où il quitte Amboise pour Damas. Fondateur de l’Etat moderne algérien, érudit aux écrits qui ont embrassé de larges pans de l’activité intellectuelle telles les sciences religieuses, la littérature arabe, l’histoire, la philosophie, les mathématiques, l’astronomie, la médecine avec des références intellectuelles à Platon, Aristote, Ibn Rushd, Ibn Khaldûn, l’Emir Abdelkader est une personnalité majeure et un référent fondateur de notre histoire. Il a adressé une Lettre aux Français qui est d’une actualité brûlante de notre époque marquée par tant d’intolérances, d’injustices et de tragédies. Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, la France emprunte, avec un retard de 150 ans sur l’Angleterre, la voie de l’industrialisation sur son sol et précède avec presque un siècle, les chambres à gaz des nazis en enfumant des tribus entières réfugiées dans des grottes dans le Dahra.

Dans une formulation propre à son époque et enracinée dans sa foi, l’Emir Abdelkader rappelle aux intellectuels français qu’au-delà des différences culturelles, civilisationnelles, linguistiques, religieuses ou économiques, un élément se place au-dessus de tout le monde. La sagesse, l’esprit, l’intelligence qui puisent leurs forces dans la science indissociable de la morale. Il ne s’agit pas d’une supériorité technique mais d’une « distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l’erreur dans les convictions, entre la beauté et la laideur dans les actes ». 170 ans plus tard, la guerre du Golfe est menée sur un effroyable mensonge et enfantera l’un des plus terribles fléaux qui porte la désolation partout, n’épargnant ni riche, ni pauvre, ni musulman, ni chrétien, ni citadin, ni rural, ni femme, ni enfant, ni lettré, ni analphabète… Bien sûr, dans cette mare de sang planétaire il y a quand même une répartition disproportionnée de l’horreur puisque c’est dans le monde musulman et dans les pays les plus pauvres que le terrorisme frappe le plus.

Ne pas imposer ses idées par la force, nous dit l’Emir Abdelkader par-delà le temps.

Mohamed Koursi