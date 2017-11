Célébration d’El-Maoulid Ennabaoui : M. Aïssa : « Veiller à son encadrement »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a affirmé hier que l'Algérie encourage la célébration du Mawlid Ennaboui en veillant à son "encadrement", car il s'agit de perpétuer de louables pratiques se rapportant au Prophète (QSSSL), estimant qu'une telle tradition constitue "un rempart contre les dérives", contrairement aux allégations inscrivant cette célébration dans la case de "bidaâ" (innovation) et du soufisme. "L'Algérie célèbre naturellement le Mawlid Ennabaoui et cela ne nécessite pas de fatwa (...), et cette tradition dénote de l'adoration du Prophète Mohamed (QSSSL) ancrée dans les esprits des Algériens", a affirmé le ministre au Forum de la radio algérienne, soulignant dans ce contexte l'importance de veiller à préserver la société de tout mouvement sectaire ciblant la quiétude des citoyens. Abordant longuement la question de l'extrémisme religieux, le ministre, qui l'a imputé en premier lieu à l'ignorance, a expliqué que le fanatisme est perçu à tort par certains comme voie de rapprochement de Dieu alors que le Prophète (QSSSL) prônait la modération et le juste milieu. Il a expliqué, dans ce sens, que l'approche adoptée par le ministère pour battre en brèche la pensée terroriste et lutter contre ce courant repose sur la formation des encadreurs des 17.000 mosquées que compte le pays. M. Aissa s'est félicité, à ce propos, de la stratégie adoptée par l'Algérie, concrétisé par la Charte de la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République et plébiscitée par le peuple, et qui en a fait "un modèle à suivre" pour de nombreux pays confrontés au terrorisme ou menacés par ce fléau. "En faisant prévaloir la raison sur les sentiments, la Charte de la réconciliation nationale a été un tournant décisif pour l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme", a expliqué M. Aissa. A ce propos, le ministre a mis en garde contre les tentatives d'infiltration des mosquées, qui "seront toujours là", a-t-il dit, soulignant l'importance de la vigilance pour y fera face. Il a indiqué, dans ce sens que son département a décidé de revoir le contenu des bibliothèques dont disposent les mosquées et les écoles coraniques et même des établissements pénitentiaires, en coordination avec le ministère de la Justice, en vue de retirer tous les ouvrages incitant au fanatisme et à l'extrémisme. Sur un autre registre le ministre a réitéré son engagement à mettre sur pied une instance de "Fiqh" avant la fin de l'année, précisant toutefois que cet organisme, et contrairement à ce qu'a été relayé par les médias, n'aura aucun lien avec la fatwa, précisant que la création de l'instance de la fatwa relève du Président de la République. Le ministre a rappelé, dans ce sens, l'existence d'une autorité en charge du "Fiqh" , en l'occurrence le Haut Conseil islamique qui est une académie pour l'élaboration de recherches basées sur la science et la religion.

Enfin, le ministre a annoncé que les travaux de la semaine du saint Coran seront organisés le mois de décembre à Annaba. (APS)